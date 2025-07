Gádor Muntaner: «Descarto que haya sido un tiburón y este tipo de sucesos les hace mucho daño»

Tras el revuelo ocasionado en Platja de Palma por la impresionante herida que un pez habría causado a una bañista, la científica marina y defensora acérrima de los tiburones, Gàdor Muntaner, descarta que la mordedura pertenezca a un tiburón, ya que «su mordida tiene forma circular o de media luna; o si es más leve, habría dejado el rastro de unos cortes paralelos que corresponden a la alineación de los dientes de los escualos», explica la experta.

Aunque como buena científica, es consciente de que no hay datos suficientes aún para determinar qué animal marino mordió a la mujer de 85 años de edad; sobre todo, por las características de la herida: «Es una lesión muy irregular. Descarto que sea una tintorera porque no se ven los rasgos propios de la mordedura de un tiburón. Es cierto que a veces se puede producir un desgarro pero aún así, se vería en los bordes la huella de la dentadura. Además, se puede ver un levantamiento de piel y células pero tampoco se ve arrancado un trozo de pierna», aclara Muntaner.

El pez ballesta, otra de las opciones mencionadas por algunos testimonios, tampoco la convence. «En otros lugares hay especies más grandes, el ‘Titán’, por ejemplo; pero los que hay en el Mediterráneo son muy pequeños y no hay registros de que tengan un comportamiento agresivo como puede pasar en Tailandia. Es un pez súper territorial y allí sí ha mordido a turistas pero aquí la especie es otra y no suelen morder a la gente», aclara.

Para ella, la opción más lógica es la del ‘peix blau’, una anjova, «se trata de un pez grande por lo que éste es un buen candidato, u otro pez similar a este. Aún así, es un hecho aislado. Los peces no atacan a los humanos. No es nada habitual que te vayas a la playa y un pez te arranque un trozo de piel», prosigue la científica.

El tiburón, de nuevo, en entredicho

La experta buceadora y apasionada de los tiburones asegura que este tipo de casos «les hace mucho daño», ya que se está trabajando duramente por recuperar las poblaciones de tiburones debido a la importancia que tienen en el ecosistema marino y este tipo de revuelo no favorece a estos animales; siempre perjudicados por el cine o por el propio pánico de los bañistas. «El mar no va a ser más peligroso porque recuperemos la población de tiburones que, además, son pelágicos, es decir, viven en el ‘azul’, no en la costa. Y si se acercan, el ser humano no forma parte de su dieta. Los registros a nivel mundial de ataques son ínfimos», añade la fiel defensora de estos animales tan especiales.

Respecto al pánico que ha provocado la situación, la joven asegura que la clave para resolverlo «es el conocimiento». Manifiesta que al mar hay que entrar con precaución y respecto, aunque nunca con miedo. «Y a la vez no olvidar que, efectivamente, entramos en un medio en el que no vivimos. Es desconocido para nosotros y estamos invadiendo, por así decirlo, una casa ajena. Por eso, igual que haríamos en la casa de otro, entrar con cuidado y respecto. No entrar en pánico», aconseja.

Asegura que la clave es la información y que es importante ser conscientes de que, en Mallorca, con miles de turistas diarios en el mar, se demuestra que son casos muy puntuales. «Cada animal está porque tiene que estar y cada cierto tiempo, de forma muy rara y espontánea, puede ocurrir algo así. Pero es lo mismo que ir por la calle y que te muerda un perro. Esto también ocurre y no hace que se siembre el pánico en la calle», reflexiona.

Gàdor Muntaner ha sufrido la picadura de una 'carabela portuguesa' en dos ocasiones. FOTO: Rafael Fernández

Superar un susto en el mar

Ella misma se define como ‘la reina de las picaduras’, siempre con su característico sentido del humor. En sus múltiples aventuras marinas, «morder no me ha mordido nadie, pero la famosa ‘carabela portuguesa’ me ha enviado dos veces al hospital. No por la picadura, pero sí porque soy vulnerable a esa especial y sufro algún tipo de reacción alérgica», explica. Ambas ocasiones, sufrió la picadura en su amado México; pero nunca se ha planteado dejar el mar. «Me digo que el mar me sigue necesitando para extraer conocimiento y seguir protegiéndolo. Al obrero le ocurren accidentes en la obra igual que el cocinero se puede clavar un cuchillo, todos podemos sufrir algún accidente laboral y los míos son en el mar», explica convencida. La científica lleva siempre consigo un botiquín de primeros auxilios con antihistamínico y cortisona; por lo que aconseja hacer lo mismo a aquellos que sufran algún tipo de vulnerabilidad similar, sobre todo cuando viajamos a zonas remotas.

Asimismo, recuerda que en las playas de la Isla, siempre hay atención a mano. «Tenemos socorristas y si no, zonas cercanas en las que recibir atención médica rápidamente», finaliza.