Una bañista que presenció el incidente: «Creemos que hemos visto un tiburón, estábamos muy asustadas»

El día de hoy en las playas ha estado marcado por la mordedura de una especie marina sin identificar a una turista italiana de 85 años. Pese a que corren varias hipótesis sobre qué animal propinó la mordida a la mujer, Kylie Noviello, una bañista belga que lo presenció todo dice que cree que «algo se movía en la orilla y era un tiburón».

A la víctima la herida le ha le ha desgajado la piel a la altura del gemelo izquierdo y le ha provocado un boquete de varios centímetros, motivo por el que ha perdido mucha sangre. Además, la víctima estaba tomando anticoagulantes. Kylie comenta: «escuchamos gritos y vimos mucha sangre, todo el mundo se acercó a ver que ocurría. Estábamos asustadas».

Los socorristas tomaron la decisión de izar la bandera roja, prohibiendo así la entrada al mar. «Nos dijeron que no podíamos entrar al mar por un buen rato, que iban a buscar al animal que había mordido a la mujer y que podía ser peligroso meterse. Pasaron dos horas hasta que volvieron a abrir, aunque ya no me atrevo a volver a meterme».