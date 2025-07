Desalojan la Playa de Palma tras el ataque de un pez a una bañista

Una turista italiana de unos 85 años ha sufrido un brutal mordisco en el gemelo izquierdo por el ataque de una especie marina desconocida. Pese a que no se ha podido localizar al animal, las primeras informaciones sugieren que, por la forma de la mordida, se puede tratar de una tintorera, una manta raya o un pez ballesta. El suceso ha tenido lugar en el Balneario 6 de la Playa de Palma.

Toni Grau, el director general de Pesca y biólogo marino, cree que no puede haber sido una tintorera o una manta raya, sino que tiene que haber sido provocado por un pez ballesta: «Cuando ves la imagen de la herida parece que hubiesen estirado, no hay una marca clara de los dientes entre los lados de la herida. Por eliminación solo se me ocurre que sea un pez ballesta. Cuadra porque tienen una boca similar a la de un loro y son bastante agresivos. Además es una especie que está en expansión y que vive en zonas de arena».

Los socorristas, debido al potencial peligro de la situación, han tomado la decisión de izar la bandera roja y evacuar la línea de costa mientras que realizan un exhaustiva búsqueda del animal marino con sus embarcaciones .Técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento también se han desplazado hasta el lugar para buscar al animal, aunque sin éxito. En vistas de que no eran capaces de localizarlo, han decidido restaurar la bandera verde aproximadamente una hora después de iniciar la búsqueda.

Al lugar han acudido los servicios de la Policía Local de Palma y del Samu 061. La mordedura ha arrancado parte de la piel y la ha creado una hendidura importante en su pierna. Dos ambulancias de Emergente 24 la han estado atendiendo y la han trasladado a la Clínica Rotger.

Esta es una noticia de última hora y en evolución que se ampliará y actualizará. Recargue esta página o vuelva a consultarla para obtener más detalles sobre la última hora de esta noticia.