«El animador dio un manotazo a un amigo y le tiró el cubata»

Uno de los dos encarcelados por el apuñalamiento de un hombre en Cala Pi se desvinculó de la agresión, ayer, ante el juez de guardia y explicó que sobre las dos de la madrugada se fue a su casa. «Yo no estaba, pero me contaron que dos amigos míos habían tenido una trifulca con el animador, que dio un manotazo a uno de ellos y le tiró el cubata», dijo el joven, español de 21 años.

«Solo me contaron eso. Yo me fui a casa, estaba cansado y borracho y a las tres de la noche aparecieron tres guardias civiles». El detenido, que trabaja en la obra, reconoció ante el magistrado que es amigo del otro arrestado y que suelen acudir al hotel Ona de Cala Pi «para ver chicas». Además añadió que los trabajadores no les dejan bañarse, pero que tienen autorización del director y de la subdirectora para pasearse por las instalaciones.

El joven contó que el pasado 13 de julio discutieron con la subdirectora del hotel y con el animador apuñalado porque no les dejaban estar en las instalaciones. «Nos dijo que era el jefe de animación y yo le contesté que el director nos dejaba estar allí».