El presidente de la Federación Balear de Patinaje condenado por abusos seguirá en el cargo

El presidente de la Federación Balear de Patinaje, Sebastián Rico Pons, condenado por abusos sexuales a tres trabajadoras seguirá en el cargo. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha estimado el recurso de su abogado, Gregorio San José, y ha anulado la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo en la institución que le impuso la Audiencia de Palma.

El TSJB sostiene que no puede aplicarse la inhabilitación porque cuando ocurrieron los hechos, entre 2021 y 2022, no estaba prevista en el Código Penal para los casos en los que la víctima no fuera menor de edad. «Si no hay pena de prisión tampoco puede aplicarse la pena de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo en el ámbito de la Federación de Patinaje».

La Sala de lo Civil y Penal, sin embargo, ha confirmado la pena de 11.970 euros de multa para Rico por tres delitos continuados de abuso sexual a tres empleadas, de entre 18 y 22 años.

«Necesitas un buen polvo»

El presidente de la Federación Balear de Patinaje, de 74 años, realizó tocamientos a tres trabajadoras a las que también hizo comentarios obscenos como «necesitas una buena follada», «lo que necesitas es un buen polvo» o «a ver si quedamos y follamos».