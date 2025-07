Bilal, hermano del pequeño atropellado en Manacor: «Es imposible que la conductora no nos viera»

El hogar de la familia Essoufi Bezzizi se encuentra en penumbra. Ascendemos hasta el domicilio a través de una larga y estrecha escalera que durante las últimas 24 horas han recorrido muchos vecinos de Manacor. Las puertas de la familia están abiertas, a pesar del dolor. Bilal, de tan sólo 18 años, ha cogido el peso de ser el portavoz; además del único mayor de edad presente en el momento exacto del trágico atropello. Habla con firmeza y entereza.

«A quien le está costando más es a mi madre. Mi hermano Mahdi también está sufriendo mucho. Mi padre y yo intentamos estar enteros», cuenta el joven. Su madre, presente en la sala, lo mira atentamente mientras él nos explica lo que ocurrió. La mujer, de apariencia bondadosa y tranquila, está rota. La sola mención del nombre de su hijo, Mohamed, provoca el llanto y los rezos por su alma en ella. Su hermana, junto a sus hijos, no se separa de su lado. Tampoco Bilal, con el brazo en cabestrillo. «Sólo es una lesión leve en el hombro, y un poco la espalda y el cuello», dice.

No recuerda con total nitidez el accidente porque «todo fue muy rápido. La Policía y la ambulancia no tardaron ni dos minutos en estar allí e hicieron lo que pudieron. Intentaron reanimar a mi hermano y todos hicieron lo que pudieron. Los vecinos nos trajeron agua, sillas; todo lo que se podía hacer, se hizo», recuerda el joven. Cuando sintió el golpe, empujó el cochecito en el que llevaba a su hermana, de tan sólo tres años, hacia el lado contrario: «Cayó del carrito y se arañó un poco el brazo y la cabeza, pero pude evitar que la golpeara el vehículo», revela.

No habla desde la rabia pero sí tiene claro que «la conductora iba rápido, a más de 40km/h seguro porque sino el impacto no hubiera sido tan fuerte. El coche se paró a unos 25/30 metros de donde estábamos. Estoy seguro de que miraba el móvil o algo, es imposible que no veas a cuatro personas en medio de un paso de peatones», argumenta. Cree que la joven utilizó la excusa del sol para tratar de justificarse y que a esa hora, el reflejo no daba ahí. «Ella se paró, salieron corriendo e intentaron ayudar en lo que pudieron. Sé que no lo hizo aposta, fue un accidente, sí, pero ella cometió un error. Es un error que se castigará de la forma en la que sea y ella aprenderá de ese error y nosotros también», manifiesta Bilal con una sabiduría impropia de su edad.

Le ha tocado madurar a marchas forzadas. En unos días, viajarán a Marruecos para enterrar allí al pequeño Mohamed. «Mis padres son los que están peor. Hago todo esto porque pienso en mis padres, ellos son los que están peor, veo como están ellos, cojo fuerza y hago lo necesario. Si pienso en ellos, se me hace fácil», explica convencido. Agradece a los agentes de la Policía Local de Manacor la ayuda recibida para realizar los trámites de repatriación del cuerpo. Confían plenamente en el atestado y en los resultados de la investigación policial.

La víctima era muy querida en el municipio. «Un niño tímido y noble, con una presencia que tocaba el corazón de quienes le rodeaban», compartió en redes el equipo RC Fight Club de Manacor, donde Mohamed acudía a menudo. «Iba al gimnasio conmigo y entrenaba Muay Thai. Hemos recibido mucho cariño por parte de los gimnasios de Baleares. Nos han mandado mucho apoyo, también el entrenador», agradece el joven. Aunque la pasión de Mohamed era el fútbol. «Le gustaba mucho», añade Bilal.

La familia se ha sentido muy arropada por el entorno. Para ellos, es el único aspecto positivo de la tragedia. «Esto ha sido muy grande, ver al pueblo, a los vecinos, nos ha ayudado mucho. Han venido a vernos a casa, mucha gente, sin importar la religión ni el origen, nacimos aquí, somos marroquíes y españoles a la vez. Ha sido muy bonito», manifiesta.

Por último, se refiere al fatídico cruce: «Todo Manacor lo sabe. Por allí pasan muchos coches a toda velocidad, aunque haya señales que indiquen a 40. Habría que mejorar el paso de peatones, que se viera mejor, utilizar cámaras. Ojalá nadie tenga que volver a pasar por lo mismo», zanja.