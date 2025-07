La conductora que atropelló a los hermanos dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas

Las desgarradoras marcas de tiza en el suelo dejan entrever el punto exacto en el que se produjo el atropello y la caída de los pequeños al suelo, sobre todo, dos de ellos, que recibieron el impacto directo: la víctima, de 9 años de edad, y su hermana pequeña de 3. Una unidad específica de Policía Local de Manacor, responsables de la investigación, pasó horas en el lugar tratando de perfilar cómo había ocurrido el accidente y no se retiraron hasta pasadas las 22:30 de la noche.

Según los datos oficiales, la conductora frenó en el momento y salió del vehículo visiblemente afectada, a unos veinte metros del punto en el que arrolló a los hermanos. Los agentes la sometieron a los pruebas pertinentes, tanto de alcohol como de drogas, y ambos resultados fueron negativos. Tras recoger sus declaraciones, los agentes realizaron el primer boceto sobre el asfalto para tratar de arrojar luz sobre lo ocurrido.

El primer impacto aparece justo en el centro del paso de peatones que los hermanos cruzaban, situado frente a la tienda Bicis Sancho, en dirección al interior del municipio. Dos de los pequeños fueron arrollados y cayeron al suelo pocos metros después. Los otros dos sufrieron heridas leves al paso del vehículo.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que la conductora expresó que se había deslumbrado por el sol y no había podido ver a los chicos hasta que fue tarde. Varias informaciones apuntan también a que se había sacado el carnet de conducir recientemente. Respecto a la velocidad a la que circulaba, los agentes continúan averiguando datos al respecto; sobre todo para dirimir si, aunque no fuera una velocidad excesiva, era o no la adecuada para ese tramo.