El testigo que se encontraba fuera de Palma

En plena ola de calor, en junio, un funcionario contactó con un testigo de un juicio, que debía declarar. El mallorquín explicó que no podría acudir porque estaba «fuera de Palma», por lo que le explicaron que debía enviar un justificante del viaje. «¿Qué viaje?». «¿Pero usted no está fuera?». «Sí, fuera de Palma, pero en Can Picafort».