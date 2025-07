Condenan a ocho meses de prisión al hombre acusado de intentar matar a su madre de 86 años

El hombre acusado de intentar matar a su madre de 86 años en Palma ha sido condenado a ocho meses de prisión. La Audiencia concluye que no ha quedado demostrado que tratara de acabar con la vida de la mujer. La Fiscalía reclamaba 14 años de cárcel por un delito de intento de homicidio.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas del 11 de diciembre de 2024 en el domicilio en el que el hombre convivía con su madre. El acusado, de 62 años, discutió con la mujer y se golpearon, según la sentencia que condena al hombre por lesiones en el ámbito doméstico. El tribunal de la Sección Segunda, que lo ha absuelto del delito de homicidio en grado de tentativa, indica en el fallo que existe «una seria duda» acerca de la intención del hombre de matar a su madre.

La mujer explicó en el juicio que cuando su hijo la agredió pensó que se moría. «Me cogió el cuello con las dos manos, me estranguló, y por mucho que quería gritar me di cuenta de que no podía», dijo. «Me despedí mentalmente del mundo y de mi otro hijo, me vi muerta».