La lucha de Daniela tras sufrir un atropello con fuga: «No quería quedarme parapléjica»

Daniela es una mujer colombiana de 29 años que se había mudado a Palmanova hace tres. Llevaba una vida tranquila, tenía pareja, trabajaba en un supermercado y estaba feliz de haber venido a Mallorca. Sin embargo, el pasado 16 de junio, el día en el que cumplía tres años de su llegada, un accidente lo cambió todo.

Paseaba por Palmanova con un amigo compatriota que había venido unas semanas cuando, cruzando un paso de cebra en la calle Voranova, a pocos metros de Mercadona, un coche conducido por una mujer les embistió y se dio a la fuga. «Me lanzó cinco metros por el aire. Caí en la zona de los árboles e impacté contra el bordillo. Mi cabeza quedó tendida en la carretera», dice entre lágrimas Daniela en su domicilio. Recuerda que cuando vino el paramédico dijo una frase que le hundió:

-¡No la mováis, es la columna!

«En ese momento me derrumbé, no quería quedarme parapléjica», relata la mujer. La ambulancia la llevó al hospital, donde la sometieron a varias operaciones, entre ellas una cirugía de la cervical y otra en la cadera. Además el accidente le provocó daño nervioso, muscular y rasguños por todo el cuerpo.

El amigo que la acompañaba iba unos centímetros detrás de ella, por lo que el coche no le impactó con tanta violencia. Sufrió rasguños y un golpe en la pierna, pero no requirió de atención médica inmediata y se fue a casa. El hombre, con el paso de los días, comenzó a sentirse mal, a tener fiebre y vómitos, y el pie se le hinchó mucho.

Fue al médico y decidieron ingresarlo. Lo intervinieron poco después y le retiraron un implante metálico que tenía hace años. Lo volvieron a operar porque tenía una infección, aunque la situación no mejoró. Ahora mismo sigue ingresado, a la espera de un paso por quirófano en el que le pondrán un fijador externo como último recurso. Si no, tendrán que amputar.

Un mes después Daniela se encuentra en su casa, casi sin poder caminar, con un collarín y movilidad reducida en sus manos. La gran cantidad de medicamentos que está tomando para lidiar con el dolor que le provocan sus lesiones la dejan aturdida .

Pese a la adversidad de la situación, ha querido visibilizar su historia: «Quiero que se haga Justicia, esta chica no puede ir por la vida haciendo daño a más gente». Respecto a la fugitiva, Daniela concluye diciendo que le gustaría «encontrarla y preguntarle cómo se sentiría si atropellaran y dejaran tirado a alguien que quisiese». También pide ayuda ciudadana para localizarla.

La víctima logró ver que la conductora era rubia y llevaba unas gafas negras. También asegura que momentos antes de impactar contra ella, estaba mirando su teléfono móvil. Aunque no pudo ver la matrícula del coche ni saber el modelo exacto, dice que el coche era un citröen de color azul turquesa.

«La policía me dice que están investigando, pero ha pasado un mes y no sé nada», dice Daniela resignada. No cree que se le de la relevancia que merece este tema, ni que estén «luchando» por encontrar a la prófuga. Ha querido añadir también que no quiere atribuir la falta de atención al «racismo», pero que le extraña y le molesta el poco «respaldo» que dice haber sentido.