Tomorrowland mantiene edición de 2025 pese a perder su escenario principal por un incendio

Los organizadores de Tomorrowland anunciaron su intención de mantener su edición de 2025, pese al incendio que destruyó este miércoles el principal escenario del famoso festival de música electrónica a dos días de su inauguración. «Tomorrowland se celebrará como de costumbre», anunció el festival en un mensaje en redes sociales, mientras que en su página web confirmó que «nadie resultó herido durante el incidente».

«Debido a un grave incidente e incendio en el escenario principal de Tomorrowland, nuestro querido escenario principal ha resultado gravemente dañado», manifestaron los organizadores que aprovecharon también para anunciar que el camping del festival abrirá este jueves 17 de julio, según lo previsto, para acoger a todos los visitantes.

Igualmente se mantienen todas las actividades programadas en Bruselas y Amberes, que «se llevarán a cabo según lo previsto», añadieron los organizadores, los cuales se centran ahora «en encontrar soluciones para la inauguración del viernes y para las actividades del próximo fin de semana, de las que darán »información detallada lo antes posible".

Miles de personas de todo el mundo han adquirido entradas para este festival de renombre internacional, que tiene intactos otros quince escenarios, y los primeros vuelos fletados para el transporte de asistentes ya aterrizaron en Bélgica, según la prensa local. Impulsado por fuertes vientos, el incendio en el escenario principal se propagó rápidamente y destruyó todo en la enorme estructura, cuya construcción tardó más de cincuenta días.

Aún se desconoce la causa, pero según varios medios, poco antes se habían escuchado fuegos artificiales, y algunas fuentes sugieren un incidente relacionado con las pruebas de los cañones utilizados para lanzar estos artefactos pirotécnicos. Sin embargo, ni la organización ni el cuerpo de bomberos confirmaron esta hipótesis por el momento. Esta noche, la Fiscalía de Amberes solicitó al juez de instrucción que investigara el incendio en el escenario principal del recinto del festival Tomorrowland.

El incidente se clasificó como incendio provocado a la espera de que los peritos determinen la causa exacta del suceso que trata de establecer la investigación judicial. Los videos compartidos en las redes sociales y las fotografías publicadas en la prensa local a última hora de la tarde mostraban grandes llamaradas emergiendo del lado izquierdo del escenario y un espeso humo gris en el área circundante del festival que se celebra en la localidad de Boom.

El evento está previsto que tenga lugar del 18 al 20 de julio y del 25 al 27 de julio en Boom, en la provincia de Amberes, en la región de Flandes. Este año publicitó una nueva ambientación simulando un mundo onírico de hielo en sus 16 escenarios por los que está anunciado que pasen, según la programación, Martin Garrix, considerado una de las mayores estrellas de la música dance; Solomun, también conocido como el rey de la 'afterparty', o el archiconocido David Guetta, entre otros muchos artistas de una larga lista.

Tomorrowland se celebra anualmente en Boom, en múltiples escenarios con decoraciones que simulan un mundo de magia y fantasía, y recibe a más de 400.000 personas en cada una de sus ediciones. Cada año, todas sus entradas se agotan antes incluso de anunciar el cartel, con precios que van desde 310 euros hasta 535 euros, y eso sin contar el camping ni el avión.

Creado en 2005 por los hermanos Beers, quienes aún son los únicos dueños de su proyecto a través de su empresa We Are One World, Tomorrowland creó el concepto de festival como una «experiencia total» con la máxima comodidad.

Sus negocios son múltiples: agencia de viajes (cada año, se fletan casi 120 vuelos de Brussels Airlines para transportar a los asistentes al festival), canal de YouTube, productora o representación artística. Pero su actividad principal sigue siendo la organización del festival en Boom, así como sus filiales en Alpe d'Huez (Francia) en marzo y en Brasil en octubre.

En 2024, la facturación de la empresa fue de unos 140 millones de euros, según el diario Le Soir. En 2017 sucedió un suceso similar al de este miércoles cuando se incendió el escenario principal de Tomorrowland en Barcelona y tuvieron que ser evacuadas más de 20.000 personas.