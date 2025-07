Los vecinos del hombre que convivió con el cadáver de su madre en sa Cabaneta: «Esa casa estaba siempre cerrada, no había movimiento»

«Aunque vivíamos puerta con puerta, nunca habíamos interactuado», ha comentado en la mañana de este martes un vecino que vivía junto a la casa en la que agentes de la Guardia Civil encontraron el cadáver de una mujer de 83 años. El hijo de la octogenaria convivió con el cuerpo de su madre durante al menos dos semanas, en su domicilio de Sa Cabaneta, en Marratxí. Las primeras investigaciones señalan que la muerte de la anciana fue por causas naturales ya que no se encontraron signos de violencia en la fallecida.

Los Serveis Socials y el Ajuntament de Marratxí iniciaron un protocolo después de que la mujer llevase días sin ser vista por el pueblo. Se envió a una trabajadora social a la vivienda, pero al no obtener respuesta, se derivó el caso a la Policía Local, que volvió al lugar y fue recibida por el hijo. Al entrar, descubrieron el cadáver en avanzado estado de descomposición. El hombre fue derivado a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Son Llàtzer para evaluar su estado.

El hogar se encuentra en el Camí de n’Olesa, en Sa Cabaneta. Tal vez por la arquitectura de la calle, que no da pie a salir a socializar, o por el intenso calor, había pocos transeúntes y muchos locales cerrados. No obstante, a apenas 100 metros del inmueble, se encuentra un bar que parece ser el lugar de reunión de los residentes, y en el que este martes no se hablaba de otra cosa que no fuera el cadáver de la mujer hallado en su casa. «No los conocíamos, nos hemos enterado por las noticias» es la frase que más repetían los vecinos de la zona al ser preguntados por la mujer y su hijo. Javier Cobo, el dueño del local, ha comentado: «Esa casa estaba siempre cerrada, no había movimiento».

La casa es de construcción antigua, hecha a base de piedra, y con un vallado de baja altura que deja ver el patio interior, en el que se encontraba un Mazda moderno y bien cuidado. Sin embargo, aunque la apariencia general del domicilio era buena, había varias bolsas de basura que desprendían un hedor muy fuerte en las inmediaciones del lugar.