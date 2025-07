La Policía Nacional despide a la policía alemana que ha patrullado las calles de Palma durante el mes de junio

La Policía Nacional se ha despedido esta mañana con todos los honores de la agente alemana que ha patrullado las calles de Palma durante este mes de junio. Este lunes por la mañana, la cúpula policial se ha reunido para llevar a cabo el acto de despedida dedicado a la agente germana que ha prestado su colaboración internacional de cara a la época estival.

La agente alemana de 33 años, que ha estado 21 días en Mallorca, ha relatado parte de su experiencia: «Mucha gente me miraba, y algunos me decían que habían bebido mucho o se lo estaban imaginando», comentó con humor. «Es muy interesante ver cómo trabajan los compañeros aquí», añadió. Durante el evento Francisco Javier Santos, el Inspector Jefe de la Comisaría de Playa de Palma, ha explicado el funcionamiento de las patrullas mixtas dentro del proyecto europeo. La funcionaria cuenta que «ha sido un privilegio trabajar junto a la Policía Nacional en Mallorca. Me he sentido muy bien recibida y espero poder volver el próximo verano.»

El jefe superior de la Policía Nacional de Baleares, José Luis Santafé, ha destacado la importancia de esta colaboración entre países en tareas de seguridad en zonas turísticas como Palma. Desde el año 2020, agentes de la policía alemana se desplazan a España para colaborar con la Policía Nacional, especialmente en la zona de Playa de Palma. A esta iniciativa se sumó en 2022 la policía de Países Bajos, dentro del marco del proyecto de comisarías europeas.

Esta temporada, como parte de la Operación Verano, más de 80 personas han sido detenidas gracias a los dispositivos conjuntos. Las patrullas mixtas, que están formadas por agentes españoles, alemanes y neerlandeses, han reforzado la presencia policial en zonas de alta afluencia turística, contribuyendo a una mayor percepción de seguridad entre los visitantes.

Por otra parte, Fernando Chacón, el Inspector Jefe de Participación Ciudadana ha presentado el Plan Turismo Seguro y ha hecho mención especial a la herramienta AlertCops, una aplicación móvil gratuita del Ministerio del Interior de España, puesta en marcha en 2014, cuyo objetivo es facilitar la comunicación rápida, directa y discreta entre la ciudadanía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), útil para turistas y residentes extranjeros.