«A mí me ha robado 7.000 euros pero hay otros afectados que han perdido 40.000»

Publicó un vídeo en redes sociales y este joven empresario mallorquín empezó a recibir decenas de mensajes desde todos los rincones del país. Al parecer, no era la única víctima de la presunta estafa que asegura haber sufrido; aunque eso no alivia los 7000 euros que ha perdido a causa de contratar «una mentoría falsa que este 'trader' no cumple, promete muchas cosas y luego desaparece», cuenta en exclusiva a Ultima Hora.

Hace tres meses, un conocido operador financiero de Alicante, que ofrece servicios y formaciones sobre inversiones, le habló de su servicio de mentorías financieras. Una de ellas, de 7.000 euros, incluía una semana en una villa de lujo con él, «aprendiendo desde cero su forma de invertir y la operativa en vivo», dice este empresario.

Durante ese servicio premium, incluso se asegura al interesado que recuperará la inversión a través del manejo de una cuenta de 100k (cien mil unidades monetarias invertidas en diferentes instrumentos financieros) que se gestionará mano a mano con los mentores, «'cien por cien recuperas la inversión porque vamos a estar contigo detrás', me dijo. Contraté la formación junto con la estancia en la villa de lujo y la verdad es que salí contento de la primera semana; aunque es cierto que no gané nada de dinero ni recuperé nada. Aún así le agradecí el trato, la experiencia y estaba seguro que con el aprendizaje de los siguientes meses, todo iría bien», añade este afectado.

Según su testimonio, no hubo una sola clase posterior. El trader le aseguró que había sufrido un revés emocional al romper su relación y que no estaba en condiciones. «Le dije que no pasaba nada, que si necesitaba ayuda viniera incluso a Mallorca a desconectar; él se fue de viaje a Nueva York y cuando volvió, nada. No recibí nada más que largas. ‘Te llamo el lunes’, ‘Te llamo la semana que viene’, ‘Ahora no puedo’, así siempre», asegura.

La sorpresa mayúscula llegó cuando, cansado de intentarlo, habló de su caso en redes sociales y «empezaron a llegarme historias similares desde todas partes. Gente conocida y gente desconocida. Sin decir el nombre ya sabían de quien hablaba porque les había hecho lo mismo. A mí me ha robado 7.000 euros pero hay gente a la que le ha robado 40.000, 20.000 y luego hay decenas de afectados a los que les ha quitado 1000 o 1500 euros. Es mucho mayor de lo que imaginamos», revela la víctima.

Muchos de ellos estudian emprender medidas legales contra el operador que, según informa en sus redes sociales, ha decidido paralizar las mentorías debido a «experiencias poco satisfactorias».

Los usuarios de las formaciones se incluían en un chat de Whatsapp donde han conservado audios del mentor contestando a los interesados en la operativa prometida que ‘hoy está difícil’ o ‘no voy a hacer una operativa si os conectáis sólo cinco personas’.

El joven mallorquín afectado, por el momento única víctima de la Isla, asegura que el trader se defiende diciendo que «es culpa mía y que no nos hemos cuadrado. Es mentira. En teoría pagué por una formación de dos o tres meses, con seguimiento y no he recibido nada», aclara. «Tenía el mismo ‘modus operandi’ para todos y encima éramos nosotros los que lo teníamos que ver como pobrecito, en fin», escribió otro usuario al empresario isleño. «A mí lleva dándome largas para pagarme casi dos meses. Y me ha dicho que me pagará al final de este mes. Es una pena, lo está tirando todo por la borda», zanja otro.