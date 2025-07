Con Pedro Prieto en la cárcel (y II)

El pasado domingo lo dejamos cuando un tipo con gorra y uniforme nos ordenó entrar en la cárcel de Tánger. En el patio había presos que cuando nos vieron gritaron: «¡Carne fresca, carne fresca!». Un funcionario nos condujo al despacho del director. Un hombre con cara de pocos amigos que de entrada nos dijo que habíamos tomado fotos porque éramos espías que preparábamos la fuga de los presos españoles. Pedro y yo le tratamos de explicar que nuestra visita a Marruecos se debía a una entrevista con la secretaria de Juventud y Deporte. Pero el director no quería entrar en razón y repetía que éramos espías. Entonces le enseñé el carnet profesional de periodista. Lo cogió con su mano derecha, la levantó y dijo gritando: «¿Sabes para qué sirve esto aquí?....¡para que te lo metas por el culo!». Y lo tiró encima de su mesa. Y con esos argumentos estuvimos dos o tres horas.

La verdad es que lo último que se me ocurrió fue mirar el reloj. Pasado un tiempo el hombre nos dijo que para decidir qué se hacía con nosotros teníamos que declarar ante la policía, y que ellos decidieran. Así que nos sacaron a un patio y a mí me hicieron entrar en un vehículo en el que había un inspector que era el que conducía. A unos 20 metros vi que a Pedro lo hacían subir a la parte posterior de un furgón, lo que en Mallorca llamamos lechera policial. Llegamos a la comisaría y nos recibió un hombre vestido con un traje. Creo que era el comisario jefe y por lo menos su comportamiento fue correcto. Nos dijo que esperáramos en una habitación y nos dejó solos. Entonces Pedro dijo que estaba muy preocupado porque en los bolsillos de su chaqueta guardaba la grabadora. Allí estaba la entrevista con el marroquí que hablaba mal del rey y que había ayudado a unos policías a cargar 500 kilos de hachís. También tenía las fotos y las que hizo en los campos de marihuana del Rif. Si los policías le encontraban eso nuestro futuro sería más bien preocupante, siendo optimistas. Así que le dije que me lo diera todo. Miré a mi alrededor y la grabadora la escondí detrás de un aparato electrodoméstico. Con las fotos era más complicado pero me decidí a tirarlas por las rendijas de una ventana de madera. Pasado un buen rato vino el comisario. Su semblante era más alegre que a nuestra llegada. Nos dijo que había resuelto el problema y que podíamos irnos.

Pedro y yo nunca hemos sabido con quién habló, aunque pensamos que fue con la secretaria de Juventud y Deporte. Pero bueno, en aquel momento nos importaba muy poco, por no decir nada. El comisario nos enseñó el camino de salida y cuando ya estábamos en la puerta recuerdo que, quizás para quitar importancia a lo ocurrido, nos dijo que al llegar a Mallorca le enviáramos dos ensaimadas. Reconozco que fui un mal educado, pero es que me salió del alma y le respondí: «¡Te voy a mandar dos mierdas¡». Pedro puso cara de sorprendido y el comisario no dijo nada. De esta manera acabó nuestra aventura carcelaria y policial, aunque quedaban tres días para nuestro regreso a España y Pedro estaba preocupado por si los policías encontraban la grabadora y las fotos. Así que fueron tres días de incertidumbre. Bueno, pasaron más cosas. Entrevistamos en Casablanca a Naval El Moutawaquel; estuvimos en Rabat, en la embajada para saludar al amigo Adolfo y al embajador. Vivimos muchas más historias y anécdotas, pero mejor dejarlo ahí. Eso sí, decir que ni Pedro ni yo hemos vuelto a Marruecos, por si las moscas.