Buscan a un niño de 5 años desaparecido en un camping del norte de Italia

🔵#Ventimiglia Massicce ricerche per Alain Barnard Ganao, 5 anni, scomparso ieri sera da un campeggio in località #Latte. Indossa una maglietta bianca e pantaloncini verdi. Un uomo è stato sentito come testimone e la sua abitazione è stata perquisita. Al momento non è indagato. pic.twitter.com/G1YFVSyXK4