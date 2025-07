Los funcionarios de la prisión de Palma protestan por la falta de protección en los centros penitenciarios

Medio centenar de funcionarios de la prisión de Palma han protestado la mañana de este jueves por la falta de protección en los centros penitenciarios tras conocerse el caso de la agresión sexual y física de una psícóloga en una cárcel de Sevilla. «Queremos demostrar nuestro más sincero y enérgico apoyo a nuestra compañera del centro penitenciario de Morón», denuncian.

El pasado martes, una funcionaria de la prisión Sevilla II, ubicada en Morón de la Frontera, fue víctima de golpes y mordiscos en los labios, nariz y oreja por un preso multirreincidente. La agresión se produjo cuando la trabajadora se encontraba en un despacho realizando una entrevista al interno, dentro del seguimiento que se hace de cada uno de los penitenciarios.

Durante el proceso de la entrevista el preso agredió de forma violenta a la mujer. El reo, que cuenta con múltiples ingresos en prisión, logró someterla en una camilla y le realizó tocamientos íntimos mientras la amenazaba con violarla y secuestrarla. Los gritos de la víctima alertaron a sus compañeros, que redujeron al interno.

Nuga Santana, psicóloga del centro penitenciario de Palma, afirma que no existen unas medidas de seguridad adecuadas, «se pide a la administración que por favor se establezcan medidas de seguridad a nivel personal y global. Actualmente no se llevan a cabo y se dan este tipo de situaciones», ha apuntado.

Los funcionarios subrayan que uno de los puntos más críticos es la falta de medidas preventivas básicas. «Trabajamos con personas que son extremadamente peligrosas», explica. «Si no hay control visual y las posibilidades de ayuda que te dan no están o no funcionan, pues ahí está el riesgo», han zanjado.