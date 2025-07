Muere David Lafoz, el joven agricultor que se despidió por Instagram: «Lo siento, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir»

David Lafoz, agricultor de Belchite de solo 27 años, se quitó la vida esta semana, dejando un mensaje en redes sociales que ha impactado a toda la comunidad agrícola. Su historia se ha hecho viral en cuestión de horas y ha vuelto a poner el foco en la situación límite que atraviesan muchos trabajadores del campo español.

Lafoz había sido una figura activa en las protestas del sector primario, especialmente durante las movilizaciones frente al Ministerio de Agricultura. En un mensaje publicado en Instagram poco antes de su fallecimiento, escribió: «Lo siento por despedirme de esta manera tan cobarde, pero no aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con gente, no aguanto más inspecciones de Hacienda ni de Trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir».

Amigos y compañeros de protesta describen a David como un joven trabajador, comprometido con su oficio, pero también muy afectado por la presión fiscal, la burocracia y la falta de apoyo institucional. «Lo estaba dando todo, pero sentía que siempre estaba al borde del abismo», han expresado algunos de sus allegados en redes.

Este es el mensaje de despedida que compartió en redes.

El fallecimiento ha sido recogido por varios medios nacionales, donde se le ha definido como uno de los rostros visibles de «los héroes del tractor», en alusión a los agricultores que han liderado las recientes protestas por la situación del campo. Su muerte ha provocado una cascada de mensajes de dolor, indignación y solidaridad por parte de agricultores de toda España.