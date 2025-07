«Mi hijo me cogió del cuello con las dos manos y me estranguló»

–Esto no se me borrará nunca. Es un hijo a pesar de todo...

Lo que no se borrará nunca de su cabeza es el día que su hijo, de 63 años, intentó estrangularla. Fue la tarde del 11 de diciembre de 2024 en su casa de Palma. La mujer, de 87 años, ha recordado este miércoles en el juicio en la Audiencia cómo ocurrieron los hechos.

–¿Nos puede explicar con detalles qué pasó ese día?– ha preguntado la fiscal a la octogenaria.

–Sí, lo recuerdo perfectamente, esto no se borrará nunca. Eran las siete de la tarde y llamé por teléfono a mi hijo porque no había venido a comer. A las siete y media entró en casa. Ese día llegó mi nieto mayor de Londres y se fue con sus padres a Llucmajor.

El hijo de la mujer le preguntó por su nieto y la víctima le comentó que se había ido con sus padres. «Y me dijo: ‘Entonces ahora te mataré'. Me metió la cabeza en el fregadero y empezó a darme puñetazos».

«Recibí patadas, puñetazos... Cuando ya no pude más, me tiró al suelo, se me puso encima del pecho y me cogió el cuello. Yo en invierno siempre llevo un pañuelito, porque padezco de garganta, y como soy cantante de corales me la cuido. Me cogió el cuello con las dos manos, me estranguló, y por mucho que quería gritar me di cuenta de que no podía», ha comentado la mujer. «Me despedí mentalmente del mundo y de mi otro hijo, me vi muerta», ha declarado entre sollozos.

El acusado, que ha negado que intentara matarla, ha explicado que se encargaba de cuidar a su madre pero que la convivencia «era muy conflictiva» y que discutían por cualquier motivo. El hombre ha contado que la tarde del 11 de diciembre se encontró a su madre cortándose las uñas con unas tijeras y la mujer le preguntó: «‘¿Qué, ya has llegado? Pues si me tienes que cuidar así, que me tienes todo el día abandonada, coge tus cosas y vete’».

El acusado le dijo que le dejara tranquilo y la mujer, según su versión, le agredió con las tijeras. «Mi instinto fue apartarla y le sujeté las muñecas para que las tirara al suelo».

–En Instrucción nunca dijo nada de las tijeras– ha intervenido la fiscal.

–Bueno, porque no se recuerda todo, yo estaba en shock ese día.

–¿En algún momento intentó asfixiar a su madre?

–No, le sujeté las manos para que no me clavara las tijeras.

La Fiscalía reclama una condena de 14 años de cárcel para el agresor

La Fiscalía pide 14 años de cárcel para el agresor y que indemnice a su madre con 10.696 euros. La mujer ha renunciado este miércoles en el juicio a la indemnización. El hombre, que se encuentra en prisión desde que fue detenido, ha asegurado que no le propinó puñetazos y patadas a su madre.

«Ninguno. Una señora de esta edad con un puñetazo o una patada no se mantiene de pie. Ella solo me dijo coge tus cosas y vete, que fue cuando se me abalanzó». El forcejeo, según el acusado, duró un minuto. «Después me fui a mi habitación y ella se fue a su cuarto, también. Se solía acostar pronto y creí que igual no se iba a tomar la leche. Yo pensé en llevarle un vaso....».