Los Bomberos estabilizan el incendio de Tarragona y levantan el confinamiento domiciliario

Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio de Paüls (Tarragona), que desde que se inició a las 12.28 horas del pasado lunes ha afectado a 3.321 hectáreas, ante lo que la Generalitat ha levantado el confinamiento domiciliario que ha afectado a unas 18.000 personas.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado en un mensaje en X que la estabilización del incendio es «una buena noticia», aunque ha pedido que «no se baje la guardia» y se continúen siguiendo las indicaciones de los responsables de emergencias.

El incendio, de alta intensidad, se ha dado por estabilizado poco antes de las 13.00 horas de este miércoles, por lo que ha estado activo y sin control durante casi 48 horas, en las que, según los Agentes Rurales, ha afectado a 3.321 hectáreas, en su mayoría forestales pero también agrícolas, y de ellas 1.125 en el parque natural de Els Ports.

Desde su inicio, el fuego, empujado por el fuerte viento y en una orografía complicada, ha dificultado las labores de extinción de los Bomberos, que han contado con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de dos aviones anfibios del Ministerio para la Transición Ecológica y de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Gobierno de Aragón.

A primera hora de la mañana de este miércoles, los Bomberos ya daban el incendio estabilizado en el 90 % de su perímetro, lo que ha permitido levantar el confinamiento a unos 18.000 vecinos de siete poblaciones de la zona, que desde ayer tenían la orden de permanecer encerrados en sus casas.

Un confinamiento «flexible»

No obstante, se mantiene un confinamiento flexible para el medio millar de vecinos de Paüls, que pueden salir de sus casas pero no abandonar el municipio -su única vía de acceso es una carretera utilizada por los equipos de extinción-, a no ser que sea por una urgencia o un motivo de sentido común.

El incendio, que ayer causó heridas leves a cuatro personas y provocó un golpe de calor a un bombero, ha afectado al menos a seis edificaciones, tres casas y ocho vehículos en los municipios de Xerta, Aldover y Paüls, según la Generalitat.

En declaraciones a los periodistas, el jefe de Intervención de los Bomberos, Joan Rovira, ha advertido de que la fase de estabilización del incendio -que supone que el fuego todavía se propaga pero que con los medios disponibles los Bomberos están en disposición de dominarlo-, es «muy básica», ya que no está ni controlado «ni mucho menos» extinguido, por lo que todavía tienen «mucho trabajo por delante».

Los Bomberos han dado completamente por estabilizado el incendio al contener a lo largo de la mañana los dos focos más activos, en el flanco izquierdo junto a la C-12 hacia Prat del Compte, y en Paüls, en este caso con las BRIF de Aragón.

Rovira ha detallado que los Bomberos mantienen su amplio dispositivo en la zona -un centenar de dotaciones terrestres y 17 aéreas- para acabar de fijar el perímetro y consolidar la estabilización.

Inquietud por la tormenta anunciada

De cara a la tarde, a los Bomberos les genera «cierta intranquilidad» el paso de una tormenta prevista hacia las 17.00 horas, puesto que no saben si será con agua o seca, lo que podría desestabilizar alguna zona del incendio.

No obstante, los Bomberos cuentan ahora con un gran aliado meteorológico, ya que en la zona hay niveles de humedad elevados, lo que ayuda en las labores de extinción.

Sobre el confinamiento de Paüls, el único que sigue vigente, pero ya no domiciliario, sino municipal, el responsable de los Bomberos ha explicado que será «flexible» para el medio millar de habitantes de esta población, pues les dejarán entrar y salir de la localidad en casos de urgencia o de sentido común. Pese a que el incendio se ha dado por estabilizado, se mantiene también el corte de dos carreteras: la TV-35, entre Paüls y Xerta y la N-230b, en Xerta.