Una amiga que vivió en Mallorca con la joven asesinada en EEUU: «Tenía muchos sueños y muchísimas cosas en mente»

Megan Dubois compartió varios años de amistad en Palma con Yuleisy Torrelles Martínez, la joven asesinada a cuchilladas en Estados Unidos el pasado mes de abril. La víctima, de 21 años, vivió en Palma desde los 13 años y Megan convivió con ella en 2022.

«Era una niña muy alegre, risueña y extrovertida», cuenta la joven. A pesar de que podían pasar semanas enteras sin separarse, Megan se enteró de su muerte a través de su novio. «Perdí el contacto con ella al irse a Estados Unidos, sé que su sueño siempre había sido viajar», relata recordando a su amiga, «cuando me llegó la noticia de lo que había pasado, me quedé en shock, no me lo podía creer». Megan recuerda como la víctima siempre le hablaba de todas las cosas que deseaba hacer en un futuro «Tenía muchos sueños y muchísimas cosas en mente».

La joven asesinada, Yuleisy Torrelles Martínez, decidió, a principios de 2024, irse a trabajar fuera de Mallorca. Empezó su viaje en Suiza, donde estuvo durante un breve periodo de tiempo. Más tarde, volvió a la isla y emprendió desde aquí su rumbo a Estados Unidos. Consiguió un visado de trabajo y empezó en el país como bailarina en un club de Philadelphia. A principios de abril, la familia se preocupó al no recibir noticias de Yuleisy en varios días ni detectar movimientos en sus redes sociales; por lo que denunciaron su desaparición.

Una vez denunciado el caso, los oficiales accedieron en la vivienda de la joven y encontraron su cadáver. El cuerpo se encontraba envuelto en una cortina de ducha con numerosas cuchilladas, escondido en el interior de un sofá cama.

La principal sospecha apuntó a su compañera de piso, Gerelys Sánchez-Reyes, una joven de 28 años de origen dominicano. El presentimiento se confirmó tras observar en las cámaras de seguridad, una violenta discusión que acabó en el terrible crimen. La presunta autora se fugó y la policía de Philadelphia decidió difundir las imágenes de la dominicana. Se buscó la colaboración ciudadana a través de una recompensa de hasta 20.000 dólares.

Inexplicablemente, tras su fuga, un vecino de Santiago de Compostela reconoció el rostro de la presunta asesina en un vídeo de la red social, TikTok. Según la investigación, la joven habría viajado a Europa con la documentación de la víctima, que tenía doble nacionalidad de Venezuela y España.

El arresto tuvo lugar en el aeropuerto de Lavacolla, a punto de cruzar la puerta de embarque para salir del país. Actuaron agentes de la Embajada de Estados Unidos en España, los U.S Marshall, la Interpol, unidades de la Policía Nacional y agentes de Mallorca. La detenida está acusada de asesinato, robo y profanación de cadáver. Su extradición a Estados Unidos, donde será juzgada por el crimen, está pendiente.