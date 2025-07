Illa espera estabilizar el incendio de Tarragona esta noche tras quemar más de 3.000 hectáreas y confinar a miles de vecinos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que espera que «si todo va bien» el incendio de alta intensidad de Paüls (Tarragona), que desde este pasado lunes ha afectado a 3.137 hectáreas y ha obligado a confinar en sus casas a 18.000 personas, se pueda estabilizar a última hora de este martes.

Así lo ha indicado Illa en declaraciones a los periodistas desde el centro de mando de los Bomberos en Tortosa (Tarragona), donde ha explicado que la prioridad de los equipos de extinción es evitar en las próximas horas que el fuego avance por la zona del Parque Natural dels Ports debido al cambio de la orientación del viento.

Según el presidente catalán, el escenario en el que trabajan los Bomberos es que, «si todo va bien», se pueda estabilizar el incendio a última hora de este martes.

«Si todo va bien, un escenario razonable sería, no digo que sea lo que pase, es una previsión, no diría que optimista, si todo sale bien y el trabajo que se hace da el resultado esperado, es que hacia última hora pudiésemos entrar en un escenario de estabilización, no antes», ha indicado.

Illa, que ha detallado que el fuego ha causado heridas leves a cuatro personas y que un bombero ha sufrido un golpe de calor, ha insistido en pedir a la población que siga manteniendo el respeto a las órdenes de confinamiento, que se eviten los desplazamientos innecesarios a las zonas afectadas por el fuego y que se extreme la precaución en toda Cataluña.