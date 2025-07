Con Pedro Prieto en la cárcel (Uno)

Pedro Prieto me dijo que se iba unos días a Marruecos y me propuso hacer el viaje juntos. Eso era a finales de los 90. Pedro tenía que hacer una entrevista a Nawal El Moutawaquel, la primera mujer africana en ganar una medalla de oro en unos juegos olímpicos (Los Angeles 1986). En 1997 fue nombrada Secretaria de Estado de Juventud y Deportes y tenía que venir a Palma invitada por el Club Ultima Hora. Dijo Pedro que podríamos aprovechar el viaje para hacer reportajes como el de bajarse al moro (ir a Marruecos a comprar hachìs), el tráfico de marihuana o entrevistar a Zaki Badou, que había sido portero del Mallorca. Bueno pues, fuimos. Sabía que había cierto peligro pero teníamos la confianza de que el jefe de seguridad de la Embajada de España en Rabat , Adolfo,era un comisario del CNP con el que me unía una muy buena amistad.

Además, el embajador era el mallorquín Jorge Dezcallar. Lo planificamos todo para estar una semana y montamos la base de operaciones en Tánger. Alquilamos un turismo y el segundo día fuimos a la montaña del Rif, dónde había grandes plantaciones de marihuana. Nos detuvimos unas horas en Chauen, una preciosa ciudad que tenía lugares apropiados para los que se bajaban al moro se metieran las bolas de hachís en el ano antes de regresar a sus países. Ya en el Rif paré en un bar al borde de la carretera. Entramos y Pedro tuvo que salir en dos minutos del colocón que había cogido. Dentro sólo se fumaba marihuana o hachís y el ambiente estaba muy cargado. Yo me quedé hablando con el dueño de unas plantaciones.

Le dije que era profesor de algo que no recuerdo y que necesitaba comprar 40 kilos.Comimos cordero, un vasito de vino y el hombre se hizo un porro monstruoso, como el que tiene en la boca Bob Marley en la portada de un LP. Lo encendió, pegó una caladas y me lo pasó. Uffff¡¡¡¡ solamente lo oli y ya me sentí como Jim Morrison (The Doors) en el desierto de Sonora (México). Pasado el trance salimos y fuera estaba Pedro esperando. Hicimos unas fotos, cerramos el trato comercial y nos fuimos de regreso a Tánger. De camino nos pararon dos policías. Nos obligaron a bajar y estuvieron como una hora haciendo un estricto registro del interior del vehículo; el neumático de recambio; el depósito. Estaban seguros de que escondíamos droga. Yo me preocupé porque sabía que en ocasiones eran los mismos policías los que te la metían, pero no. Continuamos viaje y vimos a un joven que hacía auto-stop y se subió al coche. Era marroquí. Pedro lo entrevistó con una grabadora. Contó intimidades del entonces rey y dijo que la pasada madrugada había ayudado a unos policías a cargar 500 kilos de hachís en una lanzadera que zarpó hacia el Algarve (Portugal). No sé si era cierto lo que contó pero al día siguiente El País publicó que se había intervenido una lanzadera con 500 kilos de hachís en el Algarve. De camino a Tánger nos paramos delante de la cárcel.

Le pedí a Pedro que hiciese unas fotos para tenerlas de archivo. Se bajó y estuvo unos diez minutos en regresar. Se excusó por la tardanza y dijo que estuvo buscando unos enfoques bonitos pero que no pasaba nada. Na había acabado la frase cuando tocaron con los dedos el cristal de mi ventana. La bajè y era un tipo con un uniforme y una gorra. Nos pidió explicaciones por estar ahí y acto seguido los pasaportes. Me fijé que al ver en la parte trasera al marroquí lo fulminó con su mirada y le dijo que bajara. Acto seguido nos dijo a Pedro y a mí que para adentro o sea, a la cárcel. Bueno pues, nos bajamos del vehículo y fuimos detrás del tipo. Entramos por lo que era la puerta principal y una vez dentro, al pasar por un gran patio se escuchaban gritos: ¡Carne fresca, carne fresca¡- (Continuará).