Una cita a ciegas que pudo acabar en un asesinato: «Me dijo que quería matarme, alquilar mi casa y huir al extranjero»

–Me dijo que quería matarme porque tenía problemas económicos y había pensado que la solución era matarme, alquilar mi casa y con el dinero que obtuviese huir al extranjero.

Un hombre que fue golpeado por otro con un martillo en la cabeza en su casa en una barriada a las afueras de Palma recordaba ayer por la mañana la agresión. La víctima explica que empezó a hablar con el agresor a través de una aplicación LGTBI el pasado 1 de julio por la tarde.

El autor de la agresión, un hombre español de 31 años que utilizaba el nombre de usuario ‘Ratonnaranja’, se presentó como una persona con novia que quería mantener relaciones con la víctima, pero puso una serie de condiciones: tenía que esperarle en la habitación con los ojos tapados, en la penumbra, y de espaldas sobre la cama.

Conocido

La conversación siguió por WhatsApp. Los dos hombres quedaron sobre las 23.00 horas del 1 de julio. El agresor le pidió que dejara la puerta abierta de su domicilio. «Entró en mi casa y me pegó dos martillazos en la cabeza», cuenta el hombre, que todavía está muy afectado por lo sucedido. «Me dio justo en el hueso, el médico de Son Espases me dijo que un centímetro más o un centímetro menos me hubiera matado», añade.

La víctima se giró tras recibir los dos martillazos en la zona trasera de la cabeza y forcejearon. Durante la pelea, al agresor se le cayeron las llaves y el teléfono móvil y huyó de la vivienda. «Cuando forcejeamos lo reconocí porque lleva un tatuaje en la muñeca y le dije: ‘¿Tío, qué haces?’. Me quedé en shock y llamé a la policía». Los dos hombres mantuvieron relaciones sexuales en una ocasión hace aproximadamente un mes.

El agresor regresó para decirle que se le habían caído el teléfono móvil y las llaves y comentó a la víctima que las necesitaba para dar de comer a su perro, que se había quedado solo en su casa. El herido le preguntó por los motivos de la agresión.

«Me dijo, mirándome a la cara, que quería matarme porque tenía problemas económicos y había pensado que la solución era matarme, alquilar mi casa y con el dinero que obtuviese irse a vivir al extranjero. A la policía le dijo exactamente lo mismo».

Durante el trayecto, según explicaron fuentes del entorno de la investigación, el agresor le explicó sus problemas económicos tras haber perdido el trabajo: «Quería matarte para quedarme con tu casa, alquilarla e irme fuera del país, debo mucho dinero. Es la solución, porque como no te conozco no me supondría nada matarte».

Agentes de la Policía Nacional y de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local acudieron enseguida al domicilio y detuvieron al autor de la agresión en las inmediaciones. La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital. «Me hicieron pruebas porque era una zona muy peligrosa y me pusieron una grapa. Como había pasado mucho tiempo dejó de sangrar y había coagulado bastante bien».

Cárcel

El agresor, que fue detenido por un delito de tentativa de homicidio, reconoció ante los agentes que su única intención era matarlo y que había creado un perfil falso para que la víctima no lo reconociera.

El hombre pasó ayer por la tarde a disposición del juzgado de Instrucción número 6, que se encontraba en funciones de guardia. La jueza decretó su ingreso en prisión.