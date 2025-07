Absuelto el traumatólogo acusado de agresión sexual a una paciente en una clínica de Palma

El traumatólogo acusado de agresión sexual a una paciente en una clínica de Palma ha sido absuelto. La jueza concluye que no se ha acreditado que la mujer se desnudara por indicación del doctor o que se tratara de "un malentendido". El letrado de la denunciante pedía una condena de cuatro años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros por daños morales. La Fiscalía no acusaba.

"Tampoco parece que el hecho de que te digan que te quites las bragas pueda producirte un estado de shock, ya que puedes negarte a quitártelas, máxime teniendo en cuenta que lleva muchos años tratándose por el problema en la espalda y nunca nadie se las ha hecho quitar", destaca la magistrada en el fallo al que ha tenido acceso Última Hora.

Los hechos considerados probados ocurrieron el 26 de abril de 2022. El traumatólogo recibió a la paciente en su consulta de una clínica de Palma. La mujer acudió para conocer una segunda opinión para una posible operación de la espalda por el problema de escoliosis severa que sufre desde los 11 años y por el que viene siendo tratada desde entonces.

El acusado le hizo una serie de preguntas para obtener la información adecuada y le solicitó que pasara a la salita y se descubriera. La mujer se desnudó sin que se haya acreditado si lo hizo por indicación del doctor o fue un malentendido. El médico le pidió que realizara una serie de maniobras consistentes en girar hacia el lado derecho e izquierdo y flexionar la espalda hacia delante. Concluyó que necesitaba efectuar un TAC y una segunda consulta.

La denunciante relató en el juicio que el traumatólogo la obligó a desnudarse y a realizar varias posturas para explorarla. "No era normal que me dijera que me pusiera literalmente en pompa", señaló. "Era una posición muy bochornosa". El médico, que fue defendido por el abogado Eduardo Valdivia Santandreu, declaró que solo le dijo que se tenía que descubrir la espalda y que en ningún momento manifestó haberse sentido incómoda.

"La que resuelve, habida cuenta de que la propia denunciante reconoce que tiene fuertes dolores y está desesperada, que toma morfina y otra medicación, así como el nerviosismo que sufre por todo ello, no puede excluir que se produjera un malentendido entre lo que le dijo el médico y lo que ella entendió, ya que la versión del acusado también es razonable", recoge la titular del juzgado de lo Penal número 2 de Palma en su sentencia.