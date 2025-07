Condenado por dos agresiones sexuales y un intento de robo a plena luz del día en la calle Manacor

Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado este martes a tres años de prisión a un hombre por dos agresiones sexuales y un intento de robo a tres mujeres en la calle Manacor en octubre de 2023. Los hechos ocurrieron a plena luz del día y varios testigos consiguieron retener al delincuente, un rumano de 28 años. El procesado aceptó la pena, a la que se ha llegado tras un acuerdo de conformidad entre las partes.

El varón deberá indemnizar a una de las víctimas, asistida por Jennifer de la Concepción en 1.000 euros, y a las otras dos en 1.128 y 214 por las lesiones y daños morales sufridos. Antes de la vista consignó casi toda la responsabilidad civil, hecho que le sirvió para que se le apreciara el atenuante de reparación del daño. No entrará en prisión siempre y cuando no delinca en los tres próximos años y realice 90 días de trabajos comunitarios. Asimismo no podrá acercarse a ninguna de las perjudicadas a menos de 200 metros durante 36 meses.

Los hechos tuvieron lugar el 21 de octubre de 2023 sobre las 13.30 horas en la calle Manacor. A esa hora, el procesado intentó entrar en un salón de juegos pero al no llevar documentación le prohibieron el acceso. A pesar de ello el joven se metió dentro de la barra donde realizó tocamientos por todo el cuerpo al tiempo que le decía «venga, vamos a pasarlo bien». La perjudicada pidió auxilio a los clientes y el acusado salió corriendo. Pero no fue muy lejos.

Cruzó la calle y encontró a una mujer con su madre que acababan de salir de una tienda. El delincuente agarró el bolso de una de ellas para robárselo y empezó un forcejeo entre los tres. Poco después el hombre se dirigió a una de ellas y empezó a tocarle el culo y los genitales. Llegó incluso a agarrarla de una pierna y estirar de ella para moverla.

La Policía Nacional acudió al lugar y arrestó al varón, que fue retenido por varios testigos, ya que en ese momento había bastante gente donde se produjo el segundo episodio. Tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre el abogado del procesado, la letrada de una de las víctimas y la Fiscalía, la jueza ha dictado sentencia en el mismo acto.