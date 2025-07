Un muerto y dos heridos en un ataque con arma blanca en una empresa del sur de Alemania

Un hombre mató este martes a una persona e hirió gravemente a otras dos con un objeto punzante en una empresa de suministro eléctrico del centro de Alemania, según ha informado la policía local.

Un gran contingente de servicios de rescate atiende a los heridos en los terrenos de la empresa Überlandwerk Rhön, en la localidad bávara de Mellrichstadt, informó la policía. Una persona falleció en el lugar de los hechos.

El hombre, un ciudadano alemán de 21 años, ya ha sido detenido y no existe peligro para la población, dijo la policía, que añadió que no hay indicios de un motivo político o terrorista. Un portavoz de Überlandwerk Rhön no quiso hacer comentarios sobre el informe y remitió las preguntas a la policía.