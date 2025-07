Absuelven al 'spiderman de Cala Rajada', acusado de una oleada de robos en habitaciones de hoteles

No se ha podido demostrar que fuese él. El conocido por los agentes de la Guardia Civil de la zona de Llevant como el 'spiderman de Cala Rajada' ha sido absuelto por un juzgado de lo Penal de Palma. El procesado, de nacionalidad española, estaba acusado de una oleada de robos, entre los meses de septiembre y octubre de 2024, en habitaciones de hoteles, a las que accedía escalando por la fachada. La Fiscalía, tras la celebración del juicio semanas atrás en Vía Alemania, solicitaba para el procesado, que fue representado por el abogado Miguel Ángel Ordinas, cinco años de prisión.

La magistrada destaca en la sentencia, a la que ha tenido acceso Ultima Hora, la falta de pruebas directas y concluyentes así como la debilidad de las identificaciones y la ausencia de denuncias concretas contra el acusado, que se desvinculó durante el juicio oral de los robos que se le atribuían.

Los hechos tuvieron lugar en dos establecimientos hoteleros distintos de la localidad de Cala Rajada. En uno de ellos el autor de los robos entró hasta en cinco ocasiones, desde el 14 de septiembre hasta el 1 de octubre del pasado año, a las habitaciones. Siempre escalando por la fachada. Las cámaras de seguridad lo grabaron, pero no pudo demostrarse que era el acusado. Las víctimas renunciaron a denunciar, tal y como confirmó la Guardia Civil, «para no perder tiempo de sus vacaciones», ya que los objetos sustraídos no eran de gran valor.

En el segundo hotel, el ladrón accedió a la habitación de la víctima la madrugada del 5 de octubre de ese mismo año y se apoderó de unos airpods y de unos 150 euros en efectivo. La geolocalización les llevó hasta una persona que los tenía guardados en el bolsillo. Este individuo involucró en el robo al procesado, aunque esto, para la magistrada, «no puede servir aisladamente considerada como suficiente para una sentencia condenatoria», todo ello porque podría tener «una finalidad exculpatoria», ya que este testigo fue el primer sospechoso tras hallarle los auriculares.

Uno de los agentes del Instituto Armado depuso en el juicio que no tenía ninguna duda que quien aparecía en los vídeos escalando por la fachada para acceder a las habitaciones era el acusado. El procesado, por su parte, negó ser quien aparecía en los vídeos y explicó que quien le inculpó y señaló que le vendió los airpods quería exculparse.