Una de las heridas en el aparatoso accidente de la carretera de Sóller es la alcaldesa de Bunyola

Una de las cinco personas que resultaron heridas en el aparatoso accidente de este viernes por la tarde en la carretera de Sóller es la alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta. «Yo me dirigía a Bunyola, vi que el conductor del Audi hacía una cosa rara y empecé a reducir cuando vi que venía hacia mí. El joven se durmió y los testigos dicen que no me pegó totalmente de frente, sino en mi lado», ha contado este sábado por teléfono Serralta, que continúa ingresada en la Policlínica Miramar de Palma con varias contusiones. En principio tanto ella como su madre recibirán el alta mañana.