Alarma por un incendio de basura a las afueras de Son Banya

Un incendio de basura a las afueras del poblado chabolista de Son Banya ha provocado la alarma este sábado por la mañana entre los residentes. La densa humareda que emanaba del lugar era visible desde varios kilómetros. Los bomberos de Palma se encuentran tratando de sofocar las llamas.

El fuego se ha declarado en torno a las once menos cuarto, según han informado fuentes de los bomberos de Palma, por causas que se están investigando en una zona llena de chatarra y coches abandonados. Dos unidades de los bomberos, junto con una patrulla de la Policía Nacional y una ambulancia del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (Samu-061) se han desplazado enseguida hasta el lugar para extinguir el incendio en el que no ha habido heridos. Los sanitarios no han tenido que intervenir.

Las llamas han quemado rastrojos, chatarra, basuras y varios vehículos que se encuentran abandonados desde hace un tiempo a las afueras de Son Banya.