"Me puso contra la pared en la lavandería y me violó"

Una joven holandesa ha recordado en el juicio que se celebra este viernes en la Audiencia de Palma que fue violada por un compatriota en la lavandería de un hotel de s'Arenal. La Fiscalía pide una condena de 10 años de cárcel para el hombre, que declarará en último lugar, y que ha consignado 10.000 euros antes de la vista oral.

-¿Nos podría contar los hechos ocurridos el 3 de agosto de 2023?- ha preguntado la fiscal a la denunciante, que ha declarado, a través de videoconferencia, asistida por una intérprete de holandés.

-Sí... [llora y pide perdón]. Estaba en la terraza y fui al ascensor con el acusado ir a buscar un colchón. Empezó a darme besos y le dije que no quería. En la lavandería me puso contra la pared y yo no podía hacer nada. Me introdujo los dedos en la zona genital y me violó. Luego me llevó al ascensor y volvió a besarme.

Los hechos ocurrieron en la madrugada, según sostiene la Fiscalía. El acusado, de 27 años, accedió junto a la víctima a la lavandería, situada junto a las escaleras del servicio del primer piso del hotel en el que ambos se hospedaban por separado. Los dos jóvenes íban a buscar un colchón extra.

El presunto agresor arrinconó a la mujer contra la pared y le introdujo los dedos en los genitales. A continuación la obligó a ponerse contra la pared, le subió la falda y la forzó mientras ella decía que no lo hiciera. El procesado la giró de nuevo y la agarró fuertemente de los hombros para obligarle a que le realizara una felación.

La perjudicada consiguió zafarse del hombre empujándole por las caderas y salió del cuarto para dirigirse al ascensor que hay en el primer piso. Mientras la mujer esperaba el ascensor, el hombre volvió a agarrarla para arrinconarla de espaldas contra la pared y la besó hasta que llegaron al tercer piso.

El Ministerio Público reclama una pena de 10 años de cárcel para el acusado, que se encuentra en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos, y que indemnice a la víctima con 20.000 euros por los daños morales sufridos.