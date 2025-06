El cabecilla de Lujo Casa gastó un millón de euros en «casinos y fiestas» pero nada en la construcción de viviendas

El fundador de Promociones Lujo Casa SL y supuesto cabecilla de la macroestafa inmobiliaria, Carlos García Roldán, conocido como «Charly», gastó alrededor de un millón de euros en «casinos y fiestas», pero nada en la construcción de las viviendas que vendió a dos centenares de perjudicados.

Lo ha explicado la tarde de este jueves el cabo de la Guardia Civil que dirigió la investigación contra los supuestos responsables de la trama durante la primera sesión del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

La macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa dejó al menos 235 víctimas que entregaron a los procesados hasta 3,3 millones de euros creyendo que estaban realizando contratos de reserva para comprar unas viviendas que realmente no existían entre 2015 y 2017. Para García Roldán la Fiscalía interesa una pena de 16 años de prisión y el pago de una multa de 446.000 euros. Su socio y propietario de Mallorca Investment, Michele Pilato, se enfrenta a una condena de 10 años de cárcel.

En el banquillo, junto a ellos, se sientan otros cuatro hombres. Las dos únicas mujeres supuestamente vinculadas a la trama han reconocido los hechos que se les imputaban esta mañana y han aceptado nueve meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales. El instructor de las diligencias que llevó a cabo la Guardia Civil ha recordado que la investigación comenzó a raíz de las denuncias que presentaron dos abogados que representaban a un centenar de perjudicados.

Los damnificados relataban que habían abonado diversas cantidades en concepto de anticipo para la compra de viviendas de nueva construcción que nunca les fueron entregadas. Casi todos expusieron el mismo «modus operandi», ha asegurado, e incluso algunos confundieron las dos empresas, dado que realmente estaban pagando a Lujo Casa cuando pensaban que lo hacían a Mallorca Investment.

Una vez estudiaron las denuncias, ha recordado el agente, comenzaron a investigar a las dos empresas involucradas en la trama y descubrieron que proyectaban la construcción de al menos 38 promociones inmobiliarias en Mallorca.

Cuando fueron a visitar los solares en los que supuestamente se pretendía edificarlas, encontraron carteles con los nombres de las dos mercantiles, y sin embargo «ni los terrenos eran de las empresas ni tenían ningún tipo de licencia». Solo tenían permiso para derribar una casa edificada en uno de los solares que adquirieron, según determinaron tras recabar múltiples documentos en los ayuntamientos y el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares.

«Casinos y fiestas»

El guardia civil ha corroborado que los supuestos responsables de la macroestafa, con «Charly» a la cabeza, sacaron alrededor de un millón de euros de las cuentas de Promociones Lujo Casa que se gastaron en mantener su «alto nivel de vida».

El dinero, ha asegurado, acabó en «casinos y fiestas». También en la compra de relojes de alta gama, en transferencias entre García Roldán y Pilato —«uno mandaba 500.000 euros y el otro 200.000», ha recordado— y en envíos de decenas de miles de euros a Colombia y Ecuador.

A los países sudamericanos fue a parar parte del préstamo de unos 300.000 euros que el supuesto cabecilla solicitó antes de fugarse a Colombia. También dio parte a su expareja, a la prima de esta y a Pilato, ha detallado el investigador.

«Pero para la compra de terrenos o de material de construcción... eso no existe. Hay salidas de dinero para amigos, familias y fiestas, pero si me preguntan si había dinero para otra cuestión, no había», ha insistido.

Pagos al RCD Mallorca

También ha declarado esta tarde un brigada de la Guardia Civil que asumió el liderazgo de parte de las pesquisas, quien ha corroborado buena parte de la información detallada anteriormente por su compañero.

A preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau, ha centrado parte de su testifical en los «diez o doce» registros que se practicaron en los lugares relacionados con la trama.

En ellos, entre mucha otra documentación, encontraron un contrato con el RCD Mallorca para publicitar la actividad de la sociedad de Pilato, Mallorca Investment.

El agente no ha podido detallar si el pago lo realizó esa misma empresa o Promociones Lujo Casa, dado que había «confusión» entre ambas. El Ministerio Público sostiene que, aunque el pago lo hizo la mercantil de «Charly», la publicidad repercutió en la empresa de Pilato.

En cualquier caso, ha confirmado las relaciones económicas y laborales entre las mercantiles de los dos principales acusados. Aunque Pilato tenía capacidad para dar órdenes a los trabajadores de Lujo Casa, lo hacía «siempre supeditado» a lo que dijera «Charly». Entre ambos también había un fluido intercambio monetario que incluía la compra de relojes, entre otras cosas.

Preguntado acerca de las promociones fantasma que los encausados vendieron a los perjudicados, ha insistido en que en ningún caso tenían permiso ni derecho a construirlas.

Una contable para las dos empresas

Un tercer testigo, un sargento de la Guardia Civil que también participó en las pesquisas, ha ahondado en la vinculación entre Promociones Lujo Casa y Mallorca Investment.

Ha dado cuenta de las diligencias realizadas en torno a una contable que, según ha asegurado, llevaba la contabilidad de ambas empresas pese a estar registrada como empleada de la sociedad de García Roldán. Esta mujer admitió que había movimientos económicos que no se reflejaban en sus informes. También ha destacado la confusión entre las dos mercantiles, lo que, según la tesis del fiscal, vendría a demostrar la connivencia de ambos acusados para llevar a cabo la macroestafa.

Ha puesto como ejemplo el caso de una perjudicada que vendió su vivienda para pagar el anticipo de otra que nunca se llegó a construir. En la firma de la supuesta compra estuvieron presentes Pilato, Charly y un constructor que se presentaba como responsable de ejecutar las promociones, y que se enfrenta a ocho años de cárcel. Sumado a que la oficina era la misma y a que en la cartelería aparecían los nombres de las dos empresas, la mujer creyó que todo formaba parte de la «misma parte contratante».

El sargento también ha destacado la existencia de pagos realizados por Lujo Casa en favor de Mallorca Investment, aunque no ha recordado los detalles del contrato de publicidad con el RCD Mallorca. Sobre la relación personal entre los dos principales acusados, ha mencionado las numerosas fotografías en las que aparecen juntos —y con otras personas— disfrutando de «ocio caro».