«El ser» violó durante años a su hijo en un domicilio de Inca tras drogarlo con morfina. «El ser» daba un vaso de leche con la droga al niño, que tenía once años, para adormecerlo y forzarlo casi a diario. «El ser» es como llama la madre de un niño a un hombre al que su hijo denunció por violaciones continuadas entre 2018 y 2022. «No me quiero referir a él por su nombre», ha dicho la mujer en el juicio celebrado este jueves en la Audiencia de Palma.

El acusado, español de 42 años, era el marido de un amigo de la madre de la víctima. Cuando se separaron, la mujer lo acogió durante un tiempo en su casa. «Es lo peor que hice en mi vida», ha lamentado la madre del menor, que tenía 11 años cuando empezó a sufrir las supuestas agresiones sexuales. «Trataba al niño como si fuera su hijo, de hecho llegó a un punto en que le llamaba papá».

La madre de la víctima, que ha declarado como testigo, ha comentado que no sospechó nada durante el tiempo en el que el procesado convivió con ella y con sus dos hijos menores de edad. «Si hubiera visto algo raro le arranco la cabeza, yo no hubiera dejado que pasara esto. Tenía a mi hijo amenazado de muerte, le decía que si decía algo me haría daño a mí y a su hermano pequeño».

El menor, que ahora tiene 17 años, ha ratificado a puerta cerrada las agresiones sexuales que sufrió por parte del hombre, que fue detenido en Italia en octubre de 2024 y extraditado a España.

El acusado, que permanece en prisión preventiva desde entonces, ha negado las violaciones. «Nunca le he agredido. Soy inocente y estoy muy cansado de esta situación». Ha asegurado que si le hubiera puesto morfina en la leche habría notado un sabor amargo.

El fiscal Antonio Aponte, que reclama una condena de 15 años de cárcel para el hombre y que indemnice a la víctima con 30.000 euros por el daño moral, ha sostenido que el acusado «sembró un clima de agresividad y violencia» en el niño.

«El vaso de leche con morfina dejaba al menor totalmente adormilado. El acusado trata de achacar al menor que es una persona fantasiosa, un clásico en los delitos contra la libertad sexual», ha señalado el representante del Ministerio Público en su informe.