«Un parell mallorquí», dice Paquita. Se refiere al número de veces que se ha encontrado la puerta de su vivienda en Porreres, destrozada. Por enésima vez, nadie ha visto nada y tendrá que volver a invertir en unas nuevas persianas mallorquinas de tres metros que no son baratas. «Estoy enfadadísima», explica.

Descubrió que algún vehículo, entre las 16:00 y las 18:00 del pasado lunes, «pasó a toda velocidad y arrancó la cerradura, se llevó la persiana por delante y no es la primera vez que pasa», cuenta. Sospecha de algunos camiones de obra que están trabajando en las proximidades de la casa, situada en el Carrer Nou, y cree que retirando el contenedor de escombros de forma negligente, dañaron la puerta; tal y como ha hecho constar en la denuncia que ha interpuesto en la Guardia Civil de Campos.

«Me llamó un vecino y me dijo que mi puerta estaba así; como en junio cierran la plaza, muchos camiones de reparto, maquinaria, pasan volando y arrancan lo que haya. Y mira que hay límite de velocidad a 20km/h, si hubieran ido a la velocidad correcta, no me hacen esto», manifiesta.

Tras la denuncia, la mujer ha publicado en redes una petición de colaboración ciudadana por si alguien hubiera visto algo. «Aún no tengo presupuesto pero estas persianas antiguas no tienen reparación posible. Tuve que llamar a un carpintero de urgencia para poner un tablón de seguridad. Me gastaré un dinero. Esto no es barato», declara indignada.

La acera, ubicada casi a la misma altura que el asfalto, tampoco ayuda. «La primera vez que ocurrió fue el día que se casaba mi cuñada. Fue una cosechadora. La calle es estrecha, la acera muy baja, si ponen un cono al menos la gente no entrará volada; si ven el obstáculo pararán», considera. Ahora, pide ayuda a sus vecinos para tratar de localizar a autor de los destrozos.