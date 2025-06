La víctima del expárroco de Can Picafort: «Me metió la mano por debajo de la camiseta y después por debajo de la ropa interior»

Imagen del juicio al expárroco de Can Picafort acusado a abusos sexuales que se celebra este miércoles en la Audiencia Provincial en Mallorca | Foto: P. Bota

La mujer que denunció al expárroco de Can Picafort ha explicado este miércoles en el juicio en la Audiencia de Palma en qué consistieron los abusos: «Estaba pasando lista en la iglesia. Me sentó en sus rodillas... primero me metió la mano por debajo de la camiseta y después por debajo de la ropa interior», ha relatado la víctima a través de videoconferencia desde otra sala del edificio judicial.