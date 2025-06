Soy Firmino Tavares, ¿me conoces?

-Sí, claro.

Tu número me lo dio un preso de Palma. Le pedí por un periodista de confianza. Tienes que venir a Montreal (Canadá). Te pago la mejor clase en un avión. Cuando llegues tendrás una semana de estancia en un hotel de lujo y todos los caprichos que quieras, todos. Quiero que me hagas una entrevista y te contaré la corrupción judicial que he vivido en Mallorca.

-Te lo agradezco pero no puedo aceptar. No es ético que financies tú los gastos para entrevistarte.

Esa llamada telefónica la recibí una tarde de principios de abril del año 2001. A algunas de las personas que leéis este artículo os sonará el nombre de Firmino Tavares, pero creo que a la mayoría no. Así que os lo describo en un breve resumen. El 12 de marzo de 2001 fue condenado por la Audiencia de Palma a cinco años y cuatro meses de cárcel, a sustituir por la expulsión sin poder regresar a España en diez años, y una multa de dos mil millones de pesetas. El delito que cometió fue blanqueo de capital procedente del narcotráfico. Nació en Portugal en 1957 y a los catorce años se desplazó con su familia a Montreal, obteniendo la nacionalidad canadiense. En 1992 compró un casoplón en Santa Ponça por el que pagó casi 150 millones de pesetas, una cantidad muy considerable en aquella época. Abrió dos cuentas en sucursales de la misma entidad bancaria, en Santa Ponça y Londres. Desde 1992 y hasta mayo de 1997 circularon por las dos sucursales 1.965.046.942 pesetas. En mayo de 1996 quiso ingresar en la de Calviá cien millones de pesetas en efectivo, pero el director y el interventor le ayudaron a llevar los fondos a Chile. En Mallorca quería pasar inadvertido y lo consiguió durante ocho años. Para moverse por la Isla utilizaba un jeep con matrícula de Quebec. Fue detenido en junio de 2000. Además de la multa de dos mil millones le decomisaron el casoplón, el jeep, y la cantidad que había en las dos cuentas sumaba 1.140 millones de pesetas. Además del motivo que le dije para no aceptar su oferta había otros, claro. El más importante, y por lo menos yo lo tenía claro, es que él me daría nombres y apellidos de un juez y un fiscal que según él eran corruptos. Después haría un seguimiento para comprobar que la entrevista se publicaba como él pretendía. De no ser así no habría tenido ningún problema en tomar medidas digamos que drásticas. Y ahora que sabéis quién es el personaje ¿habríais aceptado la oferta?