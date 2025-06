Detenido por amenazar de muerte con una pistola a un joven por el impago de una deuda de 86.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a un joven, español de 27 años de edad, acusado de amenazar de muerte con una pistola a otro por el impago de una supuesta deuda de 86.000 euros. La víctima, que llevaba meses siendo extorsionado, explicó a los agentes que no sabía de dónde proviene dicha cantidad. Asimismo admitió en sede policial haber ido haciendo entregas de dinero al sospechoso por miedo.

Durante el registro en la vivienda del arrestado, los funcionarios hallaron dos escopetas con doble cañón, cartuchos para las mismas, un revólver metálico de calibre 22 y munición. El denunciante reconoció esta última arma como la que le puso en el pecho semanas atrás en su propia casa para exigirle el pago.

Los hechos, según fuentes próximas al caso, tuvieron lugar en marzo. Pero hasta ahora la víctima no denunció por miedo. Este explicó a los agentes que quedó con el ahora arrestado para intentar solventar unos problemas que tenían ambos. Se citaron en El Molinar y de allí acudieron a la casa del sospechoso. Allí el joven sacó un arma de fuego y le dijo: «A partir de ahora me vas a coger el teléfono siempre, así será hasta que me pagues los 86.000 euros que me debes».

El denunciante explicó que desde ese momento llevaba recibiendo llamadas y mensajes del investigado, en los que le decía que lo iba a matar. Algunos de esas amenazas las aportó en su denuncia. Asimismo relató que conoce al joven a través de un tercero. Ese día dio del paso de poner en conocimiento a la Policía Nacional sobre lo ocurrido porque regresaba a la Isla tras pasar unos días fuera.

El propio perjudicado reconoció ante los funcionarios policías que el temor a no reunir el dinero que le exigía le ha llevado a delinquir en las últimas semanas. También admitió que le ha ido haciendo entrega en efectivo y a través de transferencias de distintas cantidades de dinero. Pero que la deuda que le exigía de 86.000 euros no sabía de dónde provenía.

Puesto a disposición judicial en la tarde de este jueves, y asistido por el abogado Álvaro Martín Olmos, fue puesto en libertad por orden de la jueza de guardia.