«Me embistieron por detrás y se fugaron con el coche destrozado y sin la matrícula delantera»

Elena, vecina de Inca de 31 años de edad, lleva días paseándose por desguaces y preguntando en cualquier lugar que se le ocurre. Busca a dos individuos que, según su testimonio, la embistieron por detrás con un Citroen Saxo gris oscuro el pasado día 11 de junio. Luego, se dieron a la fuga a pesar de los destrozos en su vehículo y dejaron a la joven, auxiliar de enfermería, herida en el interior de su coche.

El suceso tuvo lugar sobre 13:45 horas de la tarde. «Yo estaba en la autopista yendo hacia Inca y en la salida de Consell-Binissalem me encontré un poco de retención así que disminuí la velocidad rápidamente. Al frenar, un coche que no me guardaba la distancia, chocó bruscamente contra la parte de atrás», explica. A pesar del golpe, pudo seguir con la mirada el vehículo y con el suyo, que seguía en marcha, fue tras él. «No pude hacer nada, la retención se había disipado un poco y ellos, esquivando un par de coches, desaparecieron», manifiesta.

Sufrió un latigazo cervical que la mantiene aún de baja. En breve, inicia la rehabilitación; pero aún no sabe nada de los presuntos culpables de su choque; por lo que pide ayuda ciudadana. «Quiero encontrar su matrícula para poder denunciarlos bien, ojalá me ayuden, aunque sea de forma anónima. Alguien tiene que haber visto algo, el golpe sonó», cuenta. Además, su coche ha sufrido daños en los sensores y nos abe a cuánto puede ascender la reparación.

«Me dio un ataque de ansiedad y me puse a llorar como una magdalena. Eran dos chicos de unos cuarenta años, se fueron con mucho golpe en la parte delantera y se les cayó la matrícula, pero no la encontré ni pude verla», finaliza para intentar averiguar algo.