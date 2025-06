Investigado un conductor sin carnet por un presunto delito contra la seguridad vial

El pasado 9 de junio, agentes del dispositivo Setur 2025 procedieron a la identificación de los ocupantes de un turismo en la calle Trasimé en Palma. La patrulla observó al vehículo, ocupado por una pareja, parado en medio de un carril de circulación con el motor en marcha.

Los agentes solicitaron al conductor que estacionara en un lugar seguro para no obstaculizar el tráfico. Al pedirle su documentación, éste manifestó no haber obtenido nunca el permiso de conducir en España y añadió que su licencia búlgara le fue sustraída hace años, un hecho que no pudo acreditar documentalmente.

Debido a la actitud nerviosa de ambos ocupantes, se realizó un registro del turismo. Durante la inspección se localizó en la guantera un envoltorio que contenía una sustancia blanca. El implicado confirmó que se trataba de cocaína para su consumo y los agentes procedieron a su incautación.

También se hallaron dos teléfonos móviles, junto con varios bolsos, carteras y fundas de móvil vacías. Al ser preguntados por el origen de los terminales, los implicados declararon habérselos encontrado en la playa y no pudieron justificar una procedencia lícita, por lo que fueron decomisados. Se comunicó al varón su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial y a ambos, su condición de investigados no detenidos por un presunto delito leve de apropiación indebida, informándoles de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando para ello fuesen requeridos.

La Sala de Atestados de la Policía Local instruyó el correspondiente informe judicial. Por su parte, el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) realiza averiguaciones para esclarecer si los teléfonos, valorados en 230 y 260 euros, figuran como sustraídos o perdidos, para posteriormente dar cuenta al juzgado de instrucción competente. El vehículo fue retirado por el servicio de grúa municipal y trasladado al depósito al carecer del seguro obligatorio, hecho que fue denunciado administrativamente.