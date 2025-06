El adiós de un amigo al guardia civil Fernando Chico Verdera: «No pude tener mejor compañero de viaje»

El pasado día 10, falleció en la ciudad de Tamatave, Madagascar, Fernando Chica Verdera. Fernando nació en Palma hace 53 años. Prestó siempre servicio en la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares. Hijo del Cuerpo, sirvió 33 años en diferentes destinos, en el Núcleo de Reserva, y sus últimos años en el Servicio Marítimo Provincial, donde siempre se presentaba voluntario para trabajar en Cabrera, pues allí se sentía feliz.

Por este motivo, tuvo contacto con el fenómeno de la emigración. Era un servicio difícil, pero él lo hacía siempre con gran humanidad, pues conocía en persona la situación de muchos países de África, incluso enseñaba español a emigrantes como profesor voluntario en la parroquia de Son Dameto, y era consciente de los motivos para migrar y también del derecho de las personas a no migrar, y poder llevar una vida digna en sus países de origen.

Cuando llegaba alguna patera siempre les recibía con una palabra en su idioma, ya que Fernando no solo hablaba francés, también árabe clásico, wolof, tagalog, un poco de mandarín, tailandés, fon…y fluidamente malgache, de sus muchos viajes a Madagascar.

En su profesión siempre ha sido muy valorado y muy conocido por su buena condición física, compitió en judo y fue un gran atleta de velocidad. Discreto y trabajador, buen compañero y huyendo de siempre de ruidos innecesarios, buscando la paz y la tranquilidad con un buen libro y paseando por la montaña con su perrita.

A pesar de la profesión, lo que siempre nos unió, fue la pasión por la aventura, por salir al mundo, por aprender, por vivir otras culturas, idiomas, religiones, maneras de entender la vida, no nos conformábamos sólo con lo veíamos, queríamos más, y siempre viajando en bicicleta.

Los dos amigos fueron portada del suplemento 'Brisas' y recordaban con mucho cariño los reportajes que les dedicó la periodista Lourdes Terrassa, redactora jefa entonces.

Durante veinte años recorrimos muchos países a golpe de pedal, y siempre con un fin solidario, porque, aunque él no lo daba mucho a conocer, era más reservado, tenía un gran corazón y estaba muy sensibilizado con la pobreza. Colaborábamos con muchos proyectos, escuelas, dispensarios, maternidad, hospitales, huertos, matrimonios forzados, niños esclavos, trata de personas, embarazos de adolescentes, con organizaciones como Manos Unidas, Fundación Vicente Ferrer, Hermanos de la Salle, Jesuitas, y muchas otras congregaciones que visitábamos, de ahí que hablase tantos idiomas y conociese los problemas, sobre todo de África, en primera persona.

Yo, me siento afortunado, porque no pude tener mejor compañero de viaje, te señoreaste por el mundo a dos ruedas, ligero de equipaje, como también te movías por la vida, solo con tus dos alforjas rojas. Eras austero para ti, pero muy generoso para la demás, por eso siempre estabas dispuesto a colaborar con los proyectos. Tu ilusión por compartir con las personas más humildes, te llevo a regresar a Madagascar, pues allí te sentías feliz, en la naturaleza y con la gente sencilla del país que conocimos por primera vez cuando pedaleamos durante tres meses en 2010.

Antes recorrimos muchos países, España, India en dos ocasiones, Sri Lanka, Camboya, Laos, Marruecos, y después continuamos por Filipinas, China, Macao, Senegal, Gambia, Myanmar, Tailandia, Hungría, Croacia, Eslovenia, Bosnia Herzegovina, y los últimos hace apenas unos meses Benín y Togo, donde colaboraste en la construcción de un colegio y la entrega de material escolar y balones de fútbol.

Te recuerdo rodeado de niños, haciéndoles figuritas con globos, el caniche era tu especialidad, haciendo malabares con el balón y enseñando algunas palabras en español, dando la mano a los niños cuando salían de la escuela, y caminaban o pedaleaban en sus viejas bicicletas a sus casas, recuerdo cuando regalaste la tuya en un colegio de niños sordos en Gambia.

Sólo me queda el consuelo de la fe y la esperanza, y el recuerdo tantas experiencias y vivencias que nos hicieron crecer como personas, y siempre comentábamos «lo vivido ya no nos lo quita nadie». A tu regreso teníamos nuevos planes, no pudo ser, solo espero tener la fuerza suficiente para visitar y colaborar con nuevos proyectos, y para poder continuar sin ti.

Fernando murió como vivió, su corazón fuerte, dejó de latir en aquel lugar que tanto amaba, el País de la tierra Roja, Madagascar.

Mi más sentido pésame a su madre Josefa, su hermana Elena, su cuñado Miguel, sus sobrinas Natalia e Irene, familiares, amigos, compañeros y tantas personas anónimas a las que ayudaste y conociste en tu camino.

D.E.P. Amigo