Condenado un vecino del Port d'Andratx por acosar al presidente y a la administradora de la comunidad

Un vecino del Port d´Andratx ha sido condenado por un juzgado de lo Penal de Palma al pago de una multa de 720 euros por acosar durante años al presidente y a la administradora de la comunidad. El procesado, que se declaró culpable ante la jueza tras un acuerdo de conformidad, tendrá que indemnizar a cada uno de los perjudicados, que fueron asistidos por el abogado Guillem Cladera, con 1.000 euros.

El procesado admitió que durante cinco años llevó a cabo «actos de hostigamiento constantes con el ánimo de perjudicarles su vida cotidiana» a los perjudicados, el presidente de la comunidad de vecinos y la administradora. Desde el año 2016, el acusado les enviaba incontables correos electrónicos, algunas veces hasta 10 al día, para recriminarles sus actitudes profesionales. Y no solo eso, sino que también les reprochaba no actuar sobre algunos temas personales que tenía y que no eran competencia de ellos. Llegó a amenazarles con avisar a Hacienda para que les investigara.

Al presidente de la comunidad, que residía allí mismo, lo vigilaba con los prismáticos y posteriormente contactaba con él para decirle lo que había hecho durante el día. También le perseguía por las zonas comunas y le aporreaba la puerta para intentar explicarle lo que ya le había transmitido a través de correo electrónico.

Los perjudicados denunciaron los hechos en 2019 y el sospechoso continuó como si nada. La Fiscalía apuntaba en su escrito que el varón siguió con su «actitud perturbadora» hasta al menos junio de 2021.