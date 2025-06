Un hombre con discapacidad denuncia que un camión de Emaya arrancó el parachoques de su coche en la Playa de Palma y se dio a la fuga

Un hombre con un 49 por ciento de discapacidad ha denunciado ante la Policía Local que un camión de Emaya golpeó este miércoles su coche en la Playa de Palma y abandonó el lugar. El conductor de la empresa municipal dejó un papel con el número del vehículo, un teléfono y huyó. "Cuando llamas a Emaya no te ayudan, se ríen y te cuelgan el teléfono sin proporcionarte ningún tipo de solución", lamenta el perjudicado.

Los hechos ocurrieron entre las 8.00 y las 14.00 horas en la calle Canyes de Playa de Palma, según consta en la denuncia. El hombre aparcó de forma correcta su Toyota CHR de color gris y al regresar al vehículo vio que tenía el parachoques trasero arrancado y el lateral izquierdo del vehículo rayado.

El perjudicado llamó en tres ocasiones al número facilitado por el conductor de Emaya, pero no obtuvo ningún tipo de ayuda, según consta en la denuncia. "La persona que me cogió el teléfono con actitud chulesca se desentendió en todo momento y no aportó la información solicitada para poder dar parte a mi seguro", sostiene. La víctima, que necesita el coche para ir a trabajar cada día, lo ha tenido que dejar en el taller a consecuencia del golpe que recibió por parte del camión de Emaya.