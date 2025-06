Condenado en Palma por acosar a una mujer: «El acusado se creó una realidad paralela»

Un hombre ha sido condenado al pago de una multa de 3.600 euros por acosar a una mujer con la que coincidió 16 años antes en una residencia de estudiantes de Barcelona. El procesado, español de 35 años, envió a la víctima más de 70 mensajes a través de redes sociales entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024.

«En ellos se desprende que el acusado se creó una realidad paralela y estaba convencido de poder iniciar una relación con la víctima», señala la jueza, que también le impone una indemnización de 2.000 euros por daños morales. La sentencia, a la que ha tenido acceso Última Hora, recoge algunos de los mensajes que envió el hombre a la perjudicada el 9 de enero de 2022:

Sé que sóc el teu noi preferit i que estàs enamorada de mi, la qual cosa la veritat és que em sembla genial i m’agrada molt, jo si vols estar amb mi, el primer que vull és que siguis feliç i millor per tú, així que per la meva part perfecte.

Los hechos declarados probados se remontan al mes de noviembre de 2021. El hombre coincidió con la denunciante en la residencia de estudiantes Penyafort de Barcelona «sin que existiera relación de amistad entre ellos», sostiene el fallo. Obsesionado por tener un encuentro personal con la mujer, trató de ponerse en contacto con ella enviándole de manera insistente y reiterada mensajes a través de Facebook e Instagram.

La perjudicada llegó a bloquearle de las redes sociales para evitar que continuara escribiéndole. Sin embargo, el acusado se creó diferentes perfiles falsos para seguir mandándole mensajes. Al ver que no obtenía respuesta, el 6 de febrero de 2022 contactó con una amiga suya por Facebook.

La víctima interpuso una denuncia contra el hombre ese mismo día y cerró su perfil de Facebook el 13 de febrero para evitar que siguiera intentado contactar con ella. Siete días después el acusado, a través de Instagram, se puso en contacto con la hermana de la mujer para insistirle en que la convenciera para quedar. Toda esta situación provocó miedo en la víctima y una sensación de alerta constante.

El denunciado no compareció en el juicio celebrado a principios del pasado mes de mayo. La víctima relató que abrió su cuenta de Facebook y encontró numerosos mensajes. «De una persona que se había creado una realidad paralela, como si tuviésemos una relación. Yo no entendía nada. Insistía mucho en vernos y me entró muchísimo miedo porque veía que desvariaba y se había creado esta fantasía».

La mujer solo le contestó uno de los numerosos mensajes que recibió:

Qui ets? No vull que m’escriguis més, gràcies.