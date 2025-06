Un testigo casual de terrorismo inmobiliario

Hace un tiempo que mi pareja busca casa aunque sin prisa; por lo que varios agentes inmobiliarios tienen mi teléfono por si surge algo interesante. Este lunes me llamó uno de ellos, bastante nervioso, apremiante más bien: «Hay un ‘chollazo’ en Palma. Un bajo de 110m2 con terraza, parking y trastero en Son Dameto. Y posibilidad de piscina». Todo por el módico precio de 420.000€. Ni que fuera una ganga. Pero en los tiempos que corren, decido pasárselo a mi chico por si le interesa.

Al día siguiente, el agente me llama de nuevo: «¿Quieres ir a verlo? Te lo van a quitar. Te voy a decir una cosa, acabo de hablar con el propietario y dice que acepta ofertas por 380.000€, pero yo no te he dicho nada». ‘Qué cosa más rara’, pienso. Me da por buscar datos de la vivienda en cuestión y la encuentro en Idealista por 75.000€ menos. Ingenua que soy aviso al agente y me dice que me llama la abogada, representante de la propiedad, y que ella me lo explica. Si antes olía raro, ahora ya es chamusquina.

Me reservo el nombre de la susodicha, pero la flamante letrada me llama acto seguido para decirme lo siguiente: «El propietario ya tiene apalabrado el piso y firma las arras este viernes pero cuando me lo dijo me enfadé, ‘pero si yo te lo puedo vender mucho más caro’, le dije; así que mira qué bien, por 20.000€ más te lo llevas tú. ¿Qué te parece?». Terrorismo inmobiliario, le contesté yo. Vergüenza ajena.

Este piso estaba a punto de confirmar su venta en arras mientras otras personas lo seguían vendiendo para intentar sacar más dinero, aunque el propietario estaba de acuerdo con el precio y tenía la firma apalabrada. FOTO: Idealista

Le deseé que ojalá no consiguiera su propósito y que el piso fuera para la familia inocente que firmará, si Dios quiere, en 24 horas; y no sabe que los especuladores que inflan precios y que están haciendo que los pisos suban sin techo, podrían quitárselo de las manos en un abrir y cerrar de ojos. Así estamos como estamos.