El acusado del crimen de es Carnatge niega haber matado a la víctima y dice que la Policía le presionó para que confesara: «No estuve allí»

Ricardo A. M., el acusado del crimen de es Carnatge, solo ha contestado a su abogada, este lunes, en la sexta sesión del juicio con jurado en la Audiencia de Palma y ha negado haber matado a la víctima, Melanio Valverde, conocido como Cristian. «No estuve allí», ha asegurado el hombre, de 32 años, que ha dicho que la Policía Nacional le presionó para que confesara que estuvo en la zona de es Carnatge la zona del 24 de enero de 2022.

«Una presión muy fuerte, continua, dijera lo que dijera siempre lanzaban las preguntas para que yo dijera he estado allí y he hecho esto. Querían que confesara algo que yo no había hecho», ha afirmado. El procesado ha apuntado que nunca tuvo ningún problema con la víctima y que desde que fue detenido los investigadores del Grupo de Homicidios le insistieron en que su coche había sido captado por una cámara en la zona del crimen .

«Me dijeron que tenía que acudir a Jefatura a declarar y que mi coche había estado ahí. Cuando declaré que estuve ahí no pararon de presionarme una y otra vez... vamos, que eso era una trampa. Si yo no hubiera declarado no estaría hoy aquí».

Ricardo A. M. ha añadido que no tenía nada que esconder. «Me habían insistido una y otra vez que tenían posicionamientos. Me dijeron que una cámara me había detectado ahí. ¿Qué iba a decir?, ¿que no?».

-¿Usted afirmó en algún momento que ese era su vehículo?- ha preguntado su abogada, Marga Toro.

-No, nunca y lo reafirmo.

-¿Cuándo fue la última vez que vio a Melanio?

-Fue una semana o dos antes, no puedo precisar el día.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 25 de enero de 2022. El acusado, según relata el Ministerio Público en su escrito, estaba con la víctima, Melanio Valverde en el interior de su chabola, situada en un descampado a la altura del número 90 de la calle Déntol.

Ricardo A. M. se acercó por la espalda del perjudicado aprovechando que se encontraba bajo los efectos del alcohol y de forma totalmente sorpresiva le golpeó con un martillo en la parte trasera de la cabeza. El golpe le dejó aturdido y le hizo caer al suelo.

Una vez allí, le colocó un objeto sólido y punzante y lo amartilló en la zona lateral de la cabeza. El objeto, según recoge la Fiscalía en su escrito, penetró unos ocho centímetros en el cráneo del herido y le provocó la muerte. A continuación, colocó el cadáver en su cama en la posición fetal en la que sabía que la víctima solía dormir y puso acelerante de la combustión en su ropa interior antes de provocar un gran incendio en la chabola para borrar pruebas.

Los bomberos fueron alertados del incendio en la chabola sobre las 2.45 horas y tras sofocar las llamas encontraron el cuerpo sin vida de una persona que carbonizada. La autopsia practicada al cadáver reveló que había recibido golpes en la cabeza y el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional abrió una investigación.

El 21 de febrero de 2023, más de un año después del incendio, detuvieron a Ricardo A. M. por su presunta participación en el asesinato de la víctima. El hombre, que permanece en prisión desde que fue arrestado, manifestó ante los policías que conocía a la víctima pero negó haberle causado la muerte.

Los agentes comprobaron a través de las cámaras de tráfico que el coche del sospechoso, un Dacia Sandero de color blanco, circuló por las inmediaciones de es Carnatge el día que falleció Melanio.

La Fiscalía pide 20 años y cinco meses de cárcel para el acusado y que indemnice a los padres de la víctima con 100.000 euros y a cada uno de sus cuatro hermanos con 25.000. El abogado que representa a la familia del fallecido, Pedro Casado, reclama que le impongan una condena de 25 años de prisión. La letrada de la defensa, Marga Toro, solicita la absolución.