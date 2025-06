La señora indignada con su vecina de Palma

Una señora del centro de Palma montó en cólera después de una acalorada reunión de vecinos de su edificio. La disputa fue de tal calibre que la mujer le contó la bronca a un policía, por si podía hacer algo. El agente le explicó que no era un tema penal, pero ella siguió en sus treces: «Usted no sabe lo que me ha dicho. Me ha llamado en mallorquín ‘bruta’, que significa sucia. Y yo por ahí no paso».

Fecha El rudo comisario Toni Cerdá está de enhorabuena: celebra estos días cincuenta años de matrimonio con su santa esposa, Magdalena. ¿La invitará a un safari entre leones por Kenia? Cumple El abogado Pedro Casado ha cumplido 47 años y sus amigos le regalaron una tarta de su grupo favorito de ‘heavy metal’: Kiss. No lo vemos llegando a juicio con cuero y botas. Comida El miércoles, más de 70 policías locales de Palma, la mayoría de ellos jubilados, se reunieron a manteles en Binicomprat. Los exjefes Toni Vera y Joan Miquel Mut lideraron la comida. Juntos, pero no revueltos. Aplausos Por cierto, la ovación de la cita se la llevó el único que no era policía local: el doctor Gaspar Reda, que defendió a los agentes de las embestidas de Penalva y Subirán. Y no lo olvidan. Nieta La encantadora jueza Magdalena Ferreté está muy feliz porque acaba de ser abuela por primera vez. Jueces En el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears y la Audiencia de Palma hay más tensión entre jueces que entre Emmanuel Macron y su esposa. Lema Felio Bauzá, abogado, profesor y presidente del Consell Consultiu, ha creado un eslogan para la insignia de la toga: «Reflexión y prudencia». Lo raro es que no lo ponga en latín. Pregunta ¿Quién es el político progresista que le ha cogido demasiado gusto a la sala Vip del aeropuerto de Palma que le pagamos entre todos? Madrid Aina Calvo tomó posesión ayer como segunda del ministro Fernando Grande-Marlaska en Madrid. Y en la Isla, donde siempre hemos sido muy de cotilleos, había gran expectación por saber a quién invitaría de Palma Ellos Los elegidos policiales fueron: los coroneles Alejandro Hernández y Antonio Orantos; los comisarios José Luis Santafé y Gonzalo Espino y el exdelegado del Gobierno, Ramón Morey. Barrio Y tras el acto, los comisarios y Morey, así como José Antonio Puebla, asesor de Marlaska medio mallorquín, comieron en Malasaña (foto superior). «Es mi barrio», vibró Santafé. Melena A Andreu González, jefe de policía de Valldemossa, le han dado un premio de tráfico, aunque se merecía otro por el pelazo que luce. Copas que vuelan en la cena de los abogados La cena anual del colegio de abogados en Palma siempre da mucho juego. Y en esta ocasión tampoco defraudó. Cuentan que una letrada perdió los nervios y lanzó el contenido de una copa de vino tinto a un compañero. El problema es que falló el tiro y le impactó de lleno a otro. Que quedó de un color rojizo. Fiesta En los Moros y Cristianos de Elda, en Alicante, el forense de Palma Borja Moreno se viene arriba, a pesar de que su esposa Marina Ibáñez lo contiene. Y apareció vestido de esqueleto, con gafas de Lara Croft. Estaba de muerte. Madre Neus Canyelles, madre y letrada, por este orden, acudió el otro día a un juicio con su bebé. Que se portó mejor que muchos acusados. Amarillo La comisaria honorífica Antònia Vidal y su esposo Tolo Verd pasean en un Seat 600 amarillo, único en España. Ahora les falta el tractor. Vista Un testigo aseguró a la policía que un ladrón iba de negro, era alto y llevaba barba. La vista no la tenía muy fina: Al detenerlo iba de gris, era bajito y tan imberbe como un bebé.