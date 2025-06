El jefe de Policía de Selva se defiende: «Sólo ofrecí a una compañera hablar con el director de un hotel por si quería una habitación»

«Es rotundamente falso que haya acosado a compañeras. Sólo me ofrecí para hablar con un director de hotel por si una policía se quería quedar a dormir allí. No sé de dónde sale todo esto del acoso, es muy duro para mí y mi familia. Yo no soy machista, ayudo a mi mujer en todo lo que puedo en casa. Implanté el Plan de Igualdad de la Mujer y he trabajado con la Guardia Civil contra la Viogen (violencia de género)». El jefe de la Policía Local de Selva investigado por un supuesto acoso íntimo a dos mujeres y por presunto ‘mobbing’ a otro agente municipal ha negado a Ultima Hora las imputaciones y ha recordado que se trata «de un asunto administrativo, no penal».

Tal y como adelantó este martes en primicia este periódico, el Ajuntament de aquella localidad ha abierto un expediente y le ha retirado el arma reglamentaria, después de que una comisión de mediación iniciara diligencias contra el acusado. La representación legal del jefe de policía, que lleva tres años al frente de la plantilla de Selva y es uno de los mandos más conocidos de la Isla, la lleva el abogado Toni Bennássar, que ha explicado que la primera parte de su expediente se debió a un litigio por la venta de un coche eléctrico del jefe de policía, que vendió por unos 18.000 euros y que finalmente no cobró la cantidad pactada. El comprador era otro policía local y ambos se enemistaron a raíz de este asunto. Con respecto al caso del acoso íntimo, el letrado ha indicado que «no sabemos nada todavía, nos hemos enterado por Ultima Hora». Noticias relacionadas Investigan al jefe de la Policía Local de Selva por supuesto acoso a compañeras Asimismo, Bennássar se mostró contrariado por la forma en la que le han retirado las dos armas a su defendido -la reglamentaria y una particular que guardaba en su casa- y ha sostenido que «se ha hecho de una forma ilegal y pediremos las medidas oportunas». Hace días, cuando el oficial escuchó rumores sobre las posibles acusaciones, pasó un test psicotécnico que acreditaba que podía portar armas de fuego. Bennássar ha insistido en que «no sabemos todavía de qué se le acusa exactamente, pero lo que es seguro es que vamos a probar su inocencia, como no puede ser de otra manera». Mientras tanto, la investigación municipal sigue su curso y también la Guardia Civil ha sido puesta al corriente de las acusaciones, por si hubiera materia penal. El jefe de Policía no ha sido apartado de sus funciones y continúa en el cargo. En declaraciones a este periódico explicó que el coche que había vendido a un compañero «funcionaba perfectamente» y que pese a todo no ha recibido el dinero pactado. «Pero lo que más me duele son las insinuaciones de acoso sexual, eso es inadmisible del todo. Tengo una familia y mi mujer es la persona que más me conoce. Ayudo en casa, no soy un machista. Siempre he luchado por la igualdad de géneros. Además, en 19 años de carrera nunca he tenido ningún problema». Sobras las acusaciones de una compañera sobre una invitación a dormir en un hotel explicó que «sólo me ofrecí a mediar con el director por si ella se quería quedar allí a dormir. Era la Fira de s’Oliva de Caimari de 2024 y sólo le dije eso. Nada más».