La Audiencia de Palma desvincula a 'El Prestamista' de la red de narcos de la operación Jaque Mate

La Audiencia de Palma desvincula a 'El Prestamista', que fue detenido en marzo del pasado año junto a otras 22 personas, incluido Carlos Cortés Rado, 'El Charly,' de la gran operación antidroga de la Guardia Civil denominada Jaque Mate. El tribunal considera que sobre Joaquín Fernández, que está representado por el abogado Gaspar Oliver, «no hay material indiciario suficiente para delimitar un marco probatorio que objetivamente ampare la decisión de procesamiento y un prospectivo juicio». Con esta decisión la Fiscalía no podrá presentar escrito de acusación contra él.

El auto de procesamiento en el que figura 'El Prestamista' sostiene que intercambia paquetería con 'El Charly' y que se dedica «a la usura mediante préstamos». En varias conversaciones intervenidas por los investigadores aparecen ambos y dicho intercambio de dinero. En uno de los audios Joaquín pregunta a su mujer si había llegado 'El Charly' y ella contesta afirmativamente. Luego le cuestiona sobre lo que ha dado y también responde que sí. Según la defensa, estaban hablando de dinero. «El tenor de la conversación destacada no desemeja al propio desarrolladas por quien se dedica al préstamo de dinero», destaca la Audiencia.

La sección segunda se señala que el Ministerio Fiscal ha mantenido en todo momento que las pruebas para el procesamiento de 'El Prestamista' son amplias, detalladas y minuciosas. Para criterio de los magistrados, de las conversaciones intervenidas no se desprende que hablaran «de otro asunto que no fuera dinero». Asimismo sostienen que los indicios contra Joaquín Fernández «no superan el ámbito de mera sospecha» y «ni la vigilancia ni el contenido de la conversación destacadas en al auto permite per se prever un juicio de acusación probable frente al recurrente por los delitos por los que ha resultado procesado».

Quien no se salva de ir a juicio es 'El Charly', al que el juez relaciona con un paquete de 10 kilos de cocaína incautados a un camionero en el Port de Palma. Carlos Cortes, presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Baleares (FAGIB), fue detenido en una operación antidroga en marzo de 2024 que se saldó con una tonelada de droga incautada y 39 detenidos. «El sr. Cortés dice que cada semana reparte comida, cosa que es posible, por ello no se entiende que el 22 de marzo del 23 reciba la llamada de un hombre que le pide comida y Cortés le responde que en mayo. Son 5 semanas aplazado, lo que no concuerda con que reparta cada semana», sostiene el juez de Instrucción.