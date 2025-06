La mejor amiga de la víctima de es Carnatge: «El acusado me dijo: 'Yo no soy gay pero me da miedo hacer daño a Cristian si algún día quiere algo conmigo»

A Melanio Valverde, el hombre de 56 años que falleció tras recibir martillazos en una chabola en el bosque de es Carnatge, lo llamaban Cristian. Sonia, su mejor amiga, lo conoció en la época de la Covid y pasaba casi cada día en su casa. «Era la mejor persona que he conocido nunca», ha dicho este miércoles en la tercera sesión del juicio con jurado en la Audiencia de Palma.

La mujer ha apuntado que a Ricardo A. M., el hombre acusado de matar a la víctima y después incendiar su vivienda, lo vio en solo dos ocasiones. "Una vez, de noche, que llegó con la mano vendada, muy sucio, sudado, y con muy mala higiene personal. Tenía muy mala pinta".

El 22 de agosto de 2021 celebraron el cumpleaños de la expareja de Sonia en la chabola de es Carnatge y apareció Ricardo A. M. «Cristian me había comentado que había estado yendo. No sé qué pasó ese día que no lo quería allí, empezó a decirle que por favor se fuera de su casa y yo me puse a hablar con el chico. Se ve que estaba yendo a casa de Cristian a buscarlo», ha añadido.

La mejor amiga de la víctima, que tenía 56 años, ha recordado que el fallecido era gay. «Si un chico que no conoce de nada está yendo a tu casa no es para jugar a las cartas. El chico [el acusado] me dijo: 'Yo no soy gay, pero me da miedo hacer daño a Cristian si algún día quiere algo conmigo'. Yo le dije que no viniera a casa de mi amigo a molestarle».

Sonia manifestó a su mejor amigo que no le gustaba lo que le había dicho Ricardo A. M. «Me comentó que estaba yendo a su casa por las noches y que habían mantenido relaciones sexuales», ha concluido.

El primo del acusado, que ha declarado como testigo este miércoles, ha sido preguntado por un mensaje que le envió Ricardo A. M. en el que le pedía que no le comentara nada a una mujer.

-¿Nos puede explicar que es esto que pone ahí de que no cuentes nada de lo que te dije?-ha preguntado el abogado de la familia de la víctima, Pedro Casado.

-Ah, sí, mi primo me comentó que estaba haciéndose unas pruebas para el VIH... y ya está. Me está diciendo que mejor no lo comente con Miri. Me dijo que estaba en proceso o iba a empezar a hacerlas.