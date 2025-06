«¿Cómo iba a imaginar que sospechaban que mi hijo era el asesino?»

La madre del acusado por el crimen de es Carnatge ha recordado en el juicio con jurado en la Audiencia de Palma el momento en el que la Policía Nacional le comunicó que su hijo estaba detenido. «Hubo algo que me llamó muchísimo la atención cuando me citan como investigada no detenida, que yo no sabía muy bien por qué».

El jefe del Grupo de Homicidios, Ángel Ruiz, acompañó a la mujer al primer piso de la Jefatura Superior de Policía en febrero de 2023, más de un año después de que hallaran el cuerpo sin vida de Melanio Valverde, de 56 años y origen ecuatoriano, en el interior de su chabola en la calle Déntol. «Me acuerdo que apretó el botón del ascensor y dice: 'Tenemos este caso, que llevábamos un año y la juez nos está presionando mucho porque lo tenemos que solucionar', pero... ¿Cómo iba a imaginar de que iban con la sospecha de que mi hijo era el asesino?», ha señalado la mujer, que minutos antes ha llorado cuando ha visto una serie de fotografías familiares en las que aparecía su marido, que falleció tras una enfermedad, ella y el enjuiciado, Ricardo A. M. «Mi hijo llevaba el pelo enmarañado y me decía que para que no se le cayera era mejor que no se peinara. En esa época no iba aseado y me decía que llevaba no sé cuántos días sin ducharse», ha explicado la mujer este miércoles en la tercera sesión del juicio. La Fiscalía pide 20 años y cinco meses de cárcel para el acusado y que indemnice a los padres de la víctima con 100.000 euros y a cada uno de sus cuatro hermanos con 25.000. El abogado que representa a la familia del fallecido reclama que le impongan una condena de 25 años de prisión. La letrada de Ricardo A. M. reclama la absolución al considerar que no es el autor del crimen.